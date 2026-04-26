◆米女子プロゴルフツアー メジャー今季初戦 シェブロン選手権 第３日（２５日、テキサス州メモリアルパーク・コース＝６８１１ヤード、パー７２）

第３ラウンドが行われ、１１位で出た吉田優利（エプソン）は１バーディー、３ボギー、１ダブルボギーの７６と崩し、通算イーブンパーで４４位に後退した。

後半に大失速した。前半で１つ伸ばして迎えた１２番パー４、１５番パー３でグリーン周りからのアプローチが寄らずにボギー。１６番パー５は第３打を池に直接落とすミスが出て、ダブルボギーをたたいた。最終１８番はグリーン手前からのアプローチがピンを大きく越え、手痛いボギー。後半は４１と大きく落とした。

初日は６８で４位と好発進したが、２日目は７２、この日は７６と貯金がなくなった。吉田は大会を中継するＵ―ＮＥＸＴのインタビューに応じ「最後の方でふりだしに戻ってしまったので、明日は何個もバーディーを取れるようにいいゴルフをしたい」と語った。

◆吉田に聞く

―第３日を振り返って

「前半からすごい耐えさせられてたけど、それがいい方向にいかず、ガタガタと後半に崩れちゃったかなと思う」

―前半から一筋が入らないパットが多かった。

「遠いバーディーパットが入る待ちより、きっと近くに寄せた方が早く入るかなと思いながらラウンドしていた」

―午前中は風が強くなく、地面がぬかるんでいる中でプレーした。

「泥はだいぶ後半につれて取れてきた。１５番パー３でバーディーだったはずがボギーになってからガタガタっといってしまった。（第１打は）こっちから見たらピンを筋ってたけど、グリーンサイドから見たらちょっと左だったのかなと思いつつ、とりあえずボギーで良かったかな。次のパー５（１６番）でボギーを取り返そうと必死になりすぎたかなと思う」

―最終日へ。

「最後の方でふりだしに戻ってしまったので、明日は何個もバーディーを取れるようにいいゴルフをしたい」