ドジャースのミゲル・ロハス内野手が２４日（日本時間２５日）、自身のインスタグラムに新規投稿。開幕から１カ月の戦いを振り返る中で、日本から届いた哀悼の花を公開した。

ロハスは４月７日に父が死去したことを公表。「家族一同、深い深い悲しみに包まれながら、私の父、ミゲル・ロハス“ミッキー”と生前に出会い時間を共にしてくださった皆さまへお知らせしなければなりません」とつづった。

それを受け、「ミギー、あなたのお父様のことをとても残念に思っています。日本では、ユリは生命の素晴らしい精神を象徴しています。私たちはこの花をあなたに贈り、慰めと喜びをもたらすことを願っています。心を込めて。札幌の友人より」というメッセージカードが添えられた花束を公開。またロハスのバッグには日枝神社のお守りもつけられており、日本のファンから多くのメッセージが届いた。

今季で現役引退し、その後は球団スタッフとして歩むことが決まっているロハス。球団史上初の３連覇を花道にユニホームを脱ぐことを目標に、ベテランは日々戦っている。