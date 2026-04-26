読売テレビ、フードドライブ・子育て・美と健康をテーマに1ヶ月間の全社横断プロジェクト 「ytvサステナBloom」開催
読売テレビはこのほど、持続可能な社会の実現を目指す「ytvサステナビリティ・プロジェクト」の一環として、今年3月を取り組みの強化月間と位置付けた『ytvサステナBloom』を開催した。
【写真】実家を訪ねるほどの仲…笑顔でおしゃべりする諸國沙代子＆佐藤佳奈アナ
同取り組みは昨年に続き2回目の開催。本年は「フードドライブ」「子育て」「美と健康」の3つをテーマに掲げ、全社横断プロジェクトとして、医療機関・自治体・企業・番組との連携をさらに強化し、地域社会とともに持続可能な未来づくりを推進。3月にさまざまなイベントやプロジェクトを実施した。
食品ロス削減・食支援活動 「ytvフードドライブ〜なにわ拡大版〜」では、プロジェクトパートナーである生活協同組合「おおさかパルコープ」協力のもと、家庭で余っている食品を回収し、子ども食堂などへ届ける食支援活動を実施。地域コミュニティへ貢献する取り組みとして、ytv本社をはじめ、大阪府下46か所に回収ボックスを設置し、多くの寄付食が集まった。
また14、15日には読売テレビ本社で未就学児とその保護者を対象とした子育て支援イベント「子育て応援団〜すこやかKANSAI〜」を開催した。国立循環器病研究センターや大阪府医師会・大阪府歯科医師会の協力を得て、健康相談や歯の健康、正しい歯磨きに関する知識を深めるためのクイズを実施。また、赤ちゃんたちがゴールを目指す「スタジオアリスpresentsハイハイレース」やキャラクターショー、“はたらく車”の展示、アナウンサーによる読み聞かせ、専門家による子育て相談など、多彩なプログラムを展開した。
20、21日に開催された「WELL BE POP!! 〜POP に楽しむBeauty＆Wellness〜」は、化粧品や美容トレンドに加え、インナーケアや心身の健康までを包括的に提案する体験型イベント。美容師YouTuberのAYAMARによるヘアアレンジ講座や、諸國沙代子アナ・佐藤佳奈アナによるPodcast特別ステージを実施し、2人がメイクを行う様子を紹介した。
また、大阪ほんわかテレビ』『上沼・高田のクギズケ！』『グッと！地球便』とのコラボ企画も展開した。
【写真】実家を訪ねるほどの仲…笑顔でおしゃべりする諸國沙代子＆佐藤佳奈アナ
同取り組みは昨年に続き2回目の開催。本年は「フードドライブ」「子育て」「美と健康」の3つをテーマに掲げ、全社横断プロジェクトとして、医療機関・自治体・企業・番組との連携をさらに強化し、地域社会とともに持続可能な未来づくりを推進。3月にさまざまなイベントやプロジェクトを実施した。
また14、15日には読売テレビ本社で未就学児とその保護者を対象とした子育て支援イベント「子育て応援団〜すこやかKANSAI〜」を開催した。国立循環器病研究センターや大阪府医師会・大阪府歯科医師会の協力を得て、健康相談や歯の健康、正しい歯磨きに関する知識を深めるためのクイズを実施。また、赤ちゃんたちがゴールを目指す「スタジオアリスpresentsハイハイレース」やキャラクターショー、“はたらく車”の展示、アナウンサーによる読み聞かせ、専門家による子育て相談など、多彩なプログラムを展開した。
20、21日に開催された「WELL BE POP!! 〜POP に楽しむBeauty＆Wellness〜」は、化粧品や美容トレンドに加え、インナーケアや心身の健康までを包括的に提案する体験型イベント。美容師YouTuberのAYAMARによるヘアアレンジ講座や、諸國沙代子アナ・佐藤佳奈アナによるPodcast特別ステージを実施し、2人がメイクを行う様子を紹介した。
また、大阪ほんわかテレビ』『上沼・高田のクギズケ！』『グッと！地球便』とのコラボ企画も展開した。