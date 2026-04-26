ウエニ貿易は、ペット家電ブランド『neikonu（ネイコヌ）』のペット用あったか/ひんやりルーム『neikonu ROOM』の新色「ピンクベージュ」を5月1日に発売することを発表した。公式オンラインストアでの予約は4月23日から開始される。

【画像あり】タマゴ型のハウスの中に入っていくペットたちなど使用イメージ

『neikonu ROOM』は、床面の温度が変わる設計を採用したペットハウス。アプリ不要で設置でき、季節を問わず一年中使用できる仕様となっている。床面温度は15℃から35℃まで5段階で設定可能で、夏場のひんやりとした空間から冬場のあたたかな空間まで対応する。

本体はタマゴ型のフォルムを採用し、包み込むような空間によってペットに安心感を与えるデザインとなっている。また、動物の耳に負担をかけない音量でヒーリングミュージックを流す機能や、ペットが入ると点灯し3分後に自動で消灯するオートランプ機能を搭載する。

安全面では、万が一転倒した際にも入口がふさがれないよう背面に通気口を設けているほか、高さ調整にも使える転倒防止プレートにより安定性を高めている。アダプターやコードはペットが噛んでも切れにくい高耐久仕様となっている。

新色「ピンクベージュ」には、通常の冬用マット（グレー）と透明の防水マットに加え、夏用マットとして限定カラーのピンクが付属する。

（文＝リアルサウンドテック編集部）