新日本海フェリー＆東京九州フェリー「客室でWi-Fi」対応

SHKライングループが2026年4月下旬から、新日本海フェリー・東京九州フェリーで船内Wi-Fiのエリアを拡充。「au Starlink フェリーWi-Fi」を全客室で利用できるようになっています。

【基本、有料？】これがフェリーの「客室OKなスターリンクWi-Fi」です！（画像）

フェリーは沿岸から洋上に出るとWi-Fiも携帯電話も使えないのが当たり前でしたが、近年、衛星インターネットサービスのスターリンクを活用したWi-Fiを導入する動きが広がっています。それでも、船内のパブリックスペースのみで使えたり、時間制限付きであったりすることが多いです。

今回、SHKライングループは提供範囲を船内全域に拡大。auユーザーもしくは「au Starlink Direct専用プラン」加入者は無料で、その他の人は1500円で24時間利用が可能だそうです。

新日本海フェリーでは、舞鶴〜小樽航路（1061km、約21時間）へ2025年に就航した新造船「けやき」ではすでに船内全域で利用可能でしたが、4月下旬から新潟〜小樽航路（約692km、約16時間）の「らべんだあ」「あざれあ」、敦賀〜苫小牧東航路（948km／約20時間）の「すずらん」が客室での利用にも対応しました。また、敦賀〜苫小牧東航路の「すいせん」も6月下旬に対応予定です。ただし「らいらっく」「ゆうかり」「あかしあ」はスターリンクWi-Fiの提供対象外となります。

横須賀〜新門司航路（976km／約21時間）の東京九州フェリーでは、「はまゆう」「それいゆ」の両船が4月下旬より対応しています。

「au Starlink フェリーWi-Fi」は最大220Mbpsのスペックで、SHKライングループは「動画視聴やSNSの利用、家族や友人との連絡など、これまで以上に自由度の高い船旅をお楽しみいただけます」としています。