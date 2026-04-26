アメリカのトランプ大統領は25日、イランとの戦闘終結に向けた交渉団の派遣を中止すると明らかにしました。

トランプ大統領

「我々は訪問を中止した。我々はすべての切り札を握っている。15時間も飛行機に乗るつもりはない。だから電話で交渉する」

トランプ大統領は25日、記者団の取材に応じ、移動時間が長すぎることなどを理由に、イランとの戦闘終結に向けたウィトコフ特使とトランプ氏の娘の夫のクシュナー氏のパキスタンへの派遣を中止したと明らかにしました。

また、イランの核問題をめぐり、「イランは核兵器を保有してはならない。極めて単純なことだ」と改めて強調しました。

また、トランプ氏はニュースサイト「アクシオス」のインタビューで、この判断が戦闘再開を意味するのか問われ、「そういう意味ではなく、まだ考えていない」と話し、慎重な姿勢を示しました。

一方、パキスタンを出国したイランのアラグチ外相は、自身のSNSで「イランの立場を伝えた」と述べたうえで、「アメリカが外交に真摯に取り組んでいるかどうかは、まだ見極める必要がある」と投稿しました。

相互不信が続いており、再協議の実現は、見通せない状況です。