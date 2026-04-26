意図的なのか、それとも天然か。本大会の“看板”モデルポーカー女子の表情から目が離せない。

【映像】モデルポーカー美女、可愛すぎる “ほっぺムギュ”の悔し顔

美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」予選テーブルBの第1回が4月25日に配信。谷口彩菜が勝負どころで見せた愛らしいリアクションが視聴者の注目を集めた。

勝負どころで手を合わせる“お祈りポーズ”の可愛らしさから、第1回大会から注目の的となっている谷口。この場面では2位につけ、暫定首位のカンナ（戸川栞那）を追う状況だった。手はクラブとスペードの「A5」。相手はダイヤとスペードの「A6」を持つちーぴょん（藤原千尋）、スペードとクラブの「K3」を持つ中川美優、ハートとクラブの「K10」を持つ阿久津真央。

フロップはクラブの「2」、スペードの「2」、ハートの「7」。4人の手にはいずれもヒットしない展開となった。続くターンはハートの「9」。ここでも決定打が出ない珍しい流れに、実況のテツヤ氏は「誰も当たってないぞ！そんな中ドラマはあるか！？」と盛り上げ、次のアクションに注目した。

ここで谷口が選んだのは3000点のベット。ちーぴょんがコールし、阿久津と中川はフォールドした。リバーはハートの「6」。ちーぴょんにワンペアが完成し、解説のAmuは「彩菜さん、相当打ちづらそうですねこれは…。ハートも（3枚あるのでフラッシュが）完成してしまったということで気が重いですが、打たなければ負けになる」と状況を説明した。

それでも谷口は8000点をベット。実況のテツヤ氏も「ため息まじりに8000点というサイズ！」と、この勝負をさらに盛り上げた。ちーぴょんは迷った末にコール。1万6600点のポットはちーぴょんのものとなった。

開かれたカードを見た谷口は「うわぁ…」と落胆の声。「ブラフキャッちーぴょん！」と大喜びのちーぴょんとは対照的に、谷口は頬を膨らませて悔しさをあらわに。その悔しさを隠しきれない表情に、視聴者からは「可愛いw」「あざといなぁw」「負けてもあざとい」「このポーズかわいい」とコメントが殺到していた。

◆ABEMA Queen Of Poker（AQOP） 女性12人が「ポーカークイーン」の座を競い合うABEMAオリジナルのトーナメント。6人2テーブルの予選ステージを各人2戦ずつ行い、獲得ポイント上位6人がFINALステージへ進出する。賞金総額は280万円。

（ABEMA／「ABEMA Queen Of Poker」より）