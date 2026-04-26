2026／27シーズンのJ1に参加する20クラブがEAST、WESTの2グループに分かれるサッカー明治安田J1百年構想リーグ。このリーグ戦は従来の引き分けはなく、90分間で決着がつかなければPK戦。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得。24日（金）、25 日（土）に第12節の8試合が行われました。

EAST首位の鹿島アントラーズは柏レイソルに勝利し3連勝。開幕から12試合で90分負けは『0』で、90分勝ちは『10』。安定した結果を残し続け、首位を快走中。2位FC東京は水戸ホーリーホックに5得点を奪い快勝。得点数はEAST最多の21得点となっています。浦和レッズは横浜F・マリノスに敗れ7連敗。一方の横浜FMは連敗を『3』でストップさせ、8位に順位を上げています。EASTはFC町田ゼルビア、東京ヴェルディが11試合消化。残りの8チームが12試合消化となっています。

WESTは、名古屋グランパスが清水エスパルスに勝利し2位浮上。サンフレッチェ広島は3連勝で4位浮上。ファジアーノ岡山は5試合ぶりの勝利を挙げました。最下位に沈むV・ファーレン長崎は4連敗となっています。WESTはヴィッセル神戸、京都サンガF.C.が11試合消化。ガンバ大阪、アビスパ福岡が13試合消化。残りの6チームが12試合消化となっています。

次回は29日（水）に第13節の10試合が開催。サウジアラビアで開催されているACLE（AFCチャンピオンズリーグエリート）に出場の神戸と町田は、今週のJリーグはなし。町田−東京V、神戸−京都の第12節の2試合は、5月13日に開催されます。

【第12節結果】

＜EAST＞

◆鹿島 1−0 柏（24日、三協フロンテア柏スタジアム）

得点【鹿島】鈴木優磨（前半45+1分）

◆FC東京 5−2 水戸（24日、味の素スタジアム）

得点【FC東京】マルセロ ヒアン（前半35分、前半45+5分）佐藤恵允（前半43分）室屋成（後半23分）佐藤龍之介（後半29分）【水戸】ダニーロ（前半16分）安藤晃希（後半25分）

◆横浜FM 3−2 浦和（25日、埼玉スタジアム2002）

得点【横浜FM】山根陸（前半21分）渡辺皓太（後半17分）天野純（後半34分）【浦和】金子拓郎（前半28分）オウンゴール（後半45分）

◆川崎F 2−1 千葉（25日、Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu）

得点【川崎F】山本悠樹（前半6分）マルシーニョ（後半44分）【千葉】石尾陸登（後半40分）

◆町田−東京V（5月13日、町田GIONスタジアム）

＜WEST＞

◆名古屋 2−0 清水（25日、IAIスタジアム日本平）

得点【名古屋】木村勇大（前半45分）杉浦駿吾（後半43分）

◆岡山 2−0 福岡（25日、JFE晴れの国スタジアム）

得点【岡山】白井康介（前半27分）山根永遠（後半16分）

◆広島 2−1 C大阪（25日、エディオンピースウイング広島）

得点【広島】オウンゴール（後半41分）木下康介（後半45+3分）【C大阪】チアゴ アンドラーデ（前半12分）

◆G大阪 1−1(PK6-5) 長崎（25日、PEACE STADIUM Connected by SoftBank）

得点【G大阪】デニス ヒュメット（後半35分）【長崎】マテウス ジェズス（後半33分）

◆神戸−京都（5月13日、ノエビアスタジアム神戸）