◆米女子プロゴルフツアー メジャー今季初戦 シェブロン選手権 第３日（２５日、テキサス州メモリアルパーク・コース＝６８１１ヤード、パー７２）

第３ラウンドが行われ、１１位で出た神谷そら（郵船ロジスティクス）は２バーディー、１ボギー、１ダブルボギーで７３と落とし、通算３アンダーで２０位と後退した。

前半は苦しんだ。４番パー４は第２打をグリーン左のラフに曲げ、アプローチも寄らず、３パットで痛恨のダブルボギー。６番はロングパットがカップをオーバーしてボギーをたたいた。前半で３つ落としてハーフターン。暑さで頭がボーッとしながらプレーした中、休憩のため選手用ルームを訪れ「（部屋が）涼しかったので、そこで冷静になることができて切り替えられた」と後半に向かった。

１０番は１０メートル以上のパットをねじ込み、１４番パー５は第３打をピンそば約３０センチに寄せてバーディーを重ねた。フェアウェーキープ率は３８・４％とティーショットで苦戦。１６番、１７番と立て続けに左へ曲げながらもパーを拾い、７３で３日目を終えた。

自身３度目の海外メジャーで初めて進出した決勝ラウンドで耐えた。神谷は大会を中継するＵ―ＮＥＸＴのインタビューに応じ「今までだったら前半に落として、そのままズルズル落としてしまいがちだったけど、しっかり切り替えて後半もぐることができたので、そこは本当に成長できたかな」とかみしめた。

◆神谷に聞く

―第３日を振り返って。

「前半はティーショットが昨日に引き続き安定してなくて、ラフからのセカンド（ショット）が多かった。予想してないフライヤーとかでダボを打ったり、パッティングで昨日以上に耐えられずにスコアを落とした。何とかバックナインで戻って来られたので、そこは良かったし、今後につながるバックナインだった」

―切り替えられたポイントは。

「今日は暑かったのでボーッとしがちだったけど、ハーフターンの休憩の時にトイレのために選手ルームに行った時に涼しかったので、そこで冷静になることができて、切り替えられた」

―前日には「ガンガン攻めていきたい」と話してた。

「ティーショットがフェアウェーにいかないと攻め切れなかったのはちょっと悔いが残ってる。今までだったら前半に落として、そのままズルズル落としてしまいがちだったけど、しっかり切り替えて後半もぐることができたので、そこは本当に成長できたかな」

―最終日へ。

「今日後半も何とかもぐることができたけど、その中にもシビアなパーセーブも２〜３回あった。ドライバーは調整が必要かなと思う。あと１日なので、この雰囲気を楽しんで、自分の納得いくプレーを最終日にできるように頑張ります」