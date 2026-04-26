パットが入る確率が上がるショルダーストロークの体感の仕方とは！？【松本哲也のとことん上手くなる！パッティング家練メソッド/ゴルフ】

パットが入る確率が上がるショルダーストロークの体感の仕方とは

両ヒジを軽く曲げヒジは下側に向ける

「ショルダーストロークの感覚がわからない」。そういう人は、次の方法でショルダーストロークを体感してみましょう。

イスに座り、両ヒジを軽く曲げて、ヒジの骨を下に向けて（両手のひらを上に向ける）、両手を胸の前で合わせます。そして、背骨を中心に肩を横回転します。これが正しいショルダーストロークの感覚です。

最初のセットの際、ヒジを伸ばしていると、回転するとき、とても固い動きになります。また、両ヒジが外を向いた状態（甲が上を向いた状態）だと肩よりもヒジが大きく動いてしまい、正しいショルダーストロークにはなりません。

さらに付け加えれば、両脇を締めるのもお勧めできません。というのも、両脇を締めると可動域が狭まるからです。ふくよかな人は、意識しなくてもワキがくっつくでしょうが、それはそれでOKなので、無理に空けないように。

出典：『とことん上手くなる!パッティング家練メソッド』著/松本哲也