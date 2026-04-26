avex松浦会長にも“言いたい放題”？ 大きな存在にも臆せずぶつかるヒカルの”コミュ力”とは【眠れなくなるほど面白い 図解 ヒカルの話】

【ヒカルさんから学ぶ、成功のヒント】自分より大きな存在に臆せずぶつかる

嫌われることを恐れないことが大事

ヒカルさんを見ていると、退屈が一番つらいんだろうな、と感じることがあります。だからこそどんなことにも真剣に取り組んでいるし、何より楽しんでやっているんですよね。自分が挑戦したいとか、すごいと思ったことを乗り越える姿をファンや見ている人たちにも共有したい、という思いでやっているからこそ、実際に見ていて面白いし、深いところまで伝わって一緒になって応援したくなるんだと思います。

そして、逆に言うとそんな状況を作り出しているんじゃないかと感じることもあります。ヒカルさんは常に上昇志向が強く、自分よりも大きな存在にも余裕でぶつかっていきます。以前、ヒカルさんの動画で僕の1日に密着して頂いた企画がありましたが、その時にavexの松浦会長に対してめちゃめちゃ言いたい放題言っていて、それでいて松浦会長もとても楽しそうにしていました。あれはやっぱりヒカルさんじゃないとできない。すごいコミュニケーション力であり、ヒカルさんの真骨頂を感じた瞬間でした。

自分の尊敬する人や、成功している人と会う機会があるなら、恐縮する気持ちはグッとこらえて、嫌われることを恐れずに懐に踏み込む勇気を持つと、もしかしたら自分を覚えてもらえたり、良いことがあるかもしれませんね。

懐に飛び込むからこそのコミュニケーションもある

恐縮や萎縮で何も言えなくなってしまう

尊敬する人や成功している人にも臆せずにぶつかり懐に入っていく

高いコミュニケーション力はヒカルさんの真骨頂！

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 ヒカルの話』著：林 尚弘

【著者紹介】

林 尚弘（はやし・ なおひろ）

『令和の虎CHANNEL』二代目主宰。株式会社FCチャンネル代表取締役。1984年、千葉県出身。自身の受験体験から大学1年で起業、1年後に武田塾を設立。「授業をしない」「参考書での自学自習」「1冊を完璧に」の方針で、E判定から早稲田、慶應、国立大学医学部などへの逆転合格者を続出させ、フランチャイズ化をきっかけに8年間で全国400校舎、年商130億円を超える。2018年よりYouTube『令和の虎CHANNEL』に出演。志願者に支援した金額は総額2億円を超える。2022年、株式会社FCチャンネルを設立し、事業を拡大したいさまざまな会社を支援している。