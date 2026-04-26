今回は、旅行中に最悪な出来事に遭遇し、楽しいはずの旅行が台無しになった女性のエピソードを紹介します。

温泉旅行先で…

「旦那さんが単身赴任中のママ友親子と、温泉旅行をすることになりました。ただ引っかかっていたのは、ママ友が以前からうちの夫との距離感が近いことです。

旅行中の車内でもママ友はなぜか助手席に座り、夫に親しげに話していて、なんとも言えない気持ちになりました。夫も夫で楽しそうですし、気づいたら2人は下の名前で呼び合っていたんです。

そして旅館に到着。温泉に入っているうちに、夫とママ友にモヤモヤしていたことなんて忘れてしまいました。そして温泉から出て、部屋に戻ったのですが、そこで目を疑う光景が……。なんと夫とママ友の浮気現場に遭遇してしまったんです。こんな最悪なことってあるでしょうか。『この人たち正気なの……？』と思いました」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2025年4月）

▽ これはとても許せないですよね。よりによって旅先で浮気なんて……本当にありえません。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。