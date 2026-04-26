「鬼ムズ」「うめえ」「W杯でも決めてくれ」堂安律が途中出場から鮮烈ゴール! フランクフルトはドロー
[4.25 ブンデスリーガ第31節 アウクスブルク 1-1 フランクフルト]
フランクフルトのMF堂安律が25日、敵地でのブンデスリーガ第31節アウクスブルク戦(△1-1)で今季5ゴール目を挙げた。
ハーフタイム明けから投入された堂安は0-1の後半21分、ペナルティエリア右でMFジャン・ウズンのパスを受け、利き足とは逆の右足でシュート。ブロックに来た相手の股下を抜き、左ポストに当たってネットが揺れた。
3試合ぶりの出場で結果を残し、リーグ戦では昨年12月以来となる今季5得点目。公式戦では7ゴール目となった。
DAZN公式X(@DAZN_JPN)が堂安の得点シーンを投稿すると、「右で!」「うめえ」「素晴らしい!!」「おめでとう!」「お待ちしておりました」「落ち着きすぎてさすがの一言…!」「あの場面で冷静に決めるのはエースだね」「鬼ムズ利き足アウトサイドトラップから逆足側に流して逆足で蹴るシュート決めて末恐ろしさを感じた」「ワールドカップでも決めてくれ」などの声が寄せられ、大きな反響を呼んだ。
試合はそのまま1-1でタイムアップ。8位フランクフルトは勝ち点1を積み上げ、暫定7位に浮上している。
フランクフルトのMF堂安律が25日、敵地でのブンデスリーガ第31節アウクスブルク戦(△1-1)で今季5ゴール目を挙げた。
ハーフタイム明けから投入された堂安は0-1の後半21分、ペナルティエリア右でMFジャン・ウズンのパスを受け、利き足とは逆の右足でシュート。ブロックに来た相手の股下を抜き、左ポストに当たってネットが揺れた。
DAZN公式X(@DAZN_JPN)が堂安の得点シーンを投稿すると、「右で!」「うめえ」「素晴らしい!!」「おめでとう!」「お待ちしておりました」「落ち着きすぎてさすがの一言…!」「あの場面で冷静に決めるのはエースだね」「鬼ムズ利き足アウトサイドトラップから逆足側に流して逆足で蹴るシュート決めて末恐ろしさを感じた」「ワールドカップでも決めてくれ」などの声が寄せられ、大きな反響を呼んだ。
試合はそのまま1-1でタイムアップ。8位フランクフルトは勝ち点1を積み上げ、暫定7位に浮上している。
お待たせしました— DAZN Japan (@DAZN_JPN) April 25, 2026
さすがの落ち着き
堂安律 2026年初ゴール⚽️
ブンデスリーガ第31節
アウクスブルク×フランクフルト
DAZN ライブ配信中 #ブンデスリーガ #だったらDAZN pic.twitter.com/0FzahKAN6K