◇プロ野球パ・リーグ オリックス 4-2 日本ハム(25日、京セラドーム)

オリックスの吉田輝星投手が、トミー・ジョン手術を受けて以来となる一軍復帰戦を迎えました。起用された場面は2点リードで迎えた2アウト満塁のピンチ。ここで一発もある日本ハム・レイエス選手を打席に迎えますが、わずか1球で抑えてみせました。

この好リリーフもあり、オリックスは本拠地10連勝。ビジター試合を含めてもここまで3連勝で、2位ソフトバンクに2ゲーム差をつける、首位キープとなっています。

手術を受ける前にも、ピンチをわずか1球で抑える姿をよく見せていた吉田投手。自身も試合後のお立ち台で、その様子に触れ「おととしもよくこういう光景あったな、と。初球シュートで打ち取っておいしくホールドをもらうっていう」と語り、ファンの笑いを誘います。その中でも、リハビリ期間の苦しさについても吐露。ファンや周囲の支えに助けられたことを明かしながら、感謝の言葉を口にしました。

試合後の球団公式X(旧Twitter)では、吉田投手のコメント動画を公開。吉田投手は「リハビリ中も声かけてくれた人がたくさんいましたし、復帰登板もたくさん歓声がもらえて、やっと帰ってきたなという気持ちにさせてもらって、いいピッチングができました」と振り返ります。さらに、同じくトミー・ジョン手術を受け、リハビリを続けている宇田川優希投手や小木田敦也投手についてもコメント。「これからもしっかり活躍して、トミー・ジョン組の特攻隊長になれるように。うださんもこぎさんも復帰して、一緒に投げたいと思いますので頑張ります。うださん、こぎさん待ってます」と呼びかけました。