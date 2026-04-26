時には、座りたくないほどの痛みが……。女性にも痔に悩む人は多い。恥ずかしさを感じたとしても、受診やケアは必要。女性に多い痔の種類、そして予防になる生活習慣とセルフケアの方法を学んで、お尻の悩みを解決しよう。

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罹患者の約半数は女性

国民の2〜3人に1人が悩んでいるとされ、もはや国民病といえる「痔」。痔＝男性の病気というイメージがあるかもしれないが、罹患者の約半数は女性だ。

「とくに女性は40〜60代の罹患が多く、受診に来るのもこの層が最多です。悪化すると、椅子に座るのをためらうほどの痛みや、患部の潰瘍化による排便困難などに苦しめられることになります。裂肛の一部を除き、痔は基本的に自然治癒することはありませんので、放置してはいけません。しかし、すべてがすべて、手術に頼らなくてもいい。セルフケアで症状を和らげることや、予防につなげることが可能です」

こう指摘するのは草間香医師。肛門外科を専門とする草間かほるクリニックで約20年にわたり痔の患者の診察・手術を担ってきた。



草間香医師

ひとくちに痔といっても、じつは3種類ある。いぼ痔（痔核）、切れ痔（裂肛）、痔ろう（あな痔）だ。

このうち女性に多いのが、いぼ痔と切れ痔。それぞれ症状と発症の要因をみていこう。

痔の罹患者の半数を占めるのがいぼ痔で、文字通り肛門に、いぼ状の膨らみ（痔核）ができるタイプだ。

いぼ痔の要因は？

「いぼができる場所によって内痔核と外痔核に分かれます。肛門の2cmほど奥に直腸の粘膜と肛門上皮を分ける歯状線という境界線があり、これより内側にできたものを内痔核、外側にできたものを外痔核と言います。歯状線より外側にしか知覚神経がないため、外痔核は痛みを伴いますが、内痔核は痛みを感じません。痛み以外の症状は、出血、痔核の肛門からのはみ出しです。初期は出血で気づくことが多く、進行すると排便時に痔核が肛門外にはみ出すようになります。次第に指で押し込まないと元に戻らないようになり、最終的には常にはみ出した状態になってしまいます」

なぜ痔核ができるのか。

「直腸と肛門の境界付近には、血管が集中するクッション部分があります。クッション部分に負担がかかるなどして血流が滞ると、うっ血して腫れあがり、いぼになります。その主な要因は、冷えによる血行不良、長時間の立ちっ放しや座りっ放しによる負担、また排便時のいきみによる負担などです」

女性に多い切れ痔

いぼ痔に続いて女性に多いのが、切れ痔だ。

「肛門の皮膚が傷ついたり、裂けたりした状態を切れ痔といいます。原因の1つは、便秘によって固くなった便を無理に押し出す際に、摩擦で傷ついてしまうこと。一方で、下痢もまた原因になります。水のような便は勢いよく出るため、肛門に負担がかかるのです」

その症状は、

「排便時や排便後にピリピリした痛みがあり、さらにジーンとした鈍痛が残ることもあります。トイレットペーパーに鮮血がつく程度の軽い出血があることが多いです。痛みを恐れて便意を我慢すると便秘も痔も悪化する悪循環に陥ります」

最後に、痔ろうは、女性には比較的少ないものの、注意が必要な痔だ。

「肛門陰窩というくぼみに便に含まれる細菌が入り込むことで化膿し膿瘍(のうよう)ができます。膿を外に出すために肛門からお尻に向かって膿の通り道ができた状態が痔ろうです。腫れや激しい痛みが特徴で、膿で下着が汚れることもあります。長期で患うと稀にがん化することもあるので、専門医にかかりましょう」

いぼ痔、切れ痔が女性に多い背景には、妊娠・出産やホルモンバランスの変化がある。

「妊娠中は大きくなった子宮が腸を圧迫し便の通りが悪くなりがちです。肛門周辺の血流も滞るため、いぼ痔ができやすい。出産時のいきみも肛門に大きな負担がかかります。そもそも女性は、女性ホルモンの影響で男性の4倍、便秘が多い。閉経前だと、生理前に便秘が悪化しやすくなります。分泌量が増えるプロゲステロンが腸管を弛緩させ、大腸のぜん動運動を弱めるためです。一方、閉経後は、エストロゲンの減少に伴って自律神経の調節機能が不安定になり、腸のぜん動運動が乱れるため、便秘が慢性化しやすいのです」

痔のタイプと要因を心得たところで、対策に移っていこう。

《この続きでは ●「湯船」は◎「トイレでスマホ」がNG、水分摂取の目安は？ など具体的な対策法を詳しく紹介している。記事の全文は現在配信中の「週刊文春 電子版」および4月23日（木）発売の「週刊文春」で読むことできる》

（草間 香／週刊文春 2026年4月30日号）