「ボストン・バレエ団の熊みたい」直立して記念撮影に参加する“モフモフ犬”がかわいすぎる「主役完全に犬に奪われてる」
飼い主と一緒に立っているかのように“記念撮影”に参加する“モフモフの犬”が「可愛すぎる」とXに投稿され、表示回数1007万件超え、34万「いいね！」が付く反響を呼んでいる（25日午後4時時点）。
【写真多数】「主役完全に犬に奪われてる」「可愛すぎる」記念撮影に直立して参加する“モフモフ犬”
むっちさん（@CRF250L1114）が「記念撮影してる実家の犬が可愛すぎる」と、人間が集まった集合写真の中央に2本足で立ち、笑顔のような表情をした犬が写っていた。
写っているのは、むっちさんの実家で飼われている、ディッパーくん（オス・5歳）。犬種は、むっちさんが「牧場生まれの秋田犬と北海道犬の父＆ゴールデン母のmixです」と説明している。
人間のように立ち、「イエーイ！」というようなポージングをして記念撮影に応じている様子に、ユーザーからは「完全に直立してて可愛い ボストン・バレエ団の熊みたい」「主演男優賞決定 家族で嬉しいね」「家族写真なのに主役完全に犬に奪われてるの最高 みんな『ディッパー君の背景』になってるの笑うわ」などの称賛の声があった。
【写真多数】「主役完全に犬に奪われてる」「可愛すぎる」記念撮影に直立して参加する“モフモフ犬”
むっちさん（@CRF250L1114）が「記念撮影してる実家の犬が可愛すぎる」と、人間が集まった集合写真の中央に2本足で立ち、笑顔のような表情をした犬が写っていた。
写っているのは、むっちさんの実家で飼われている、ディッパーくん（オス・5歳）。犬種は、むっちさんが「牧場生まれの秋田犬と北海道犬の父＆ゴールデン母のmixです」と説明している。
人間のように立ち、「イエーイ！」というようなポージングをして記念撮影に応じている様子に、ユーザーからは「完全に直立してて可愛い ボストン・バレエ団の熊みたい」「主演男優賞決定 家族で嬉しいね」「家族写真なのに主役完全に犬に奪われてるの最高 みんな『ディッパー君の背景』になってるの笑うわ」などの称賛の声があった。