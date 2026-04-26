【リーグドゥ】スタッド・ランス 1−1 ナンシー（日本時間4月25日／スタッド・オーギュスト・デローヌ）

【映像】疑惑のノーファウル判定（実際の様子）

スタッド・ランスに所属する日本代表MFの中村敬斗が、ファウル疑惑のプレーから失点に関与した。しかし中村に対するタックルについて、ファンたちはファウルを主張している。

昇格争い中の5位スタッド・ランスは日本時間4月25日、15位のナンシーとホームで対戦。中村は3トップの真ん中に入ると、アグレッシブなディフェンスを見せた。

すると1点リードで迎えた84分に問題のシーンを迎える。右サイドのMFヤシン・ベンハタブが縦に突破したタイミングで、中村もボックス内に侵入。そこへパスが通された。ボールをキープしようとした中村だったが、後ろからDFニコラ・サン＝リュフのタックルを受けて転倒。中村は起き上がってファウルをアピールしたが主審のホイッスルは吹かれなかった。

するとボールを奪ったナンシーがカウンターを発動。自陣でボールを受けたMFザカリア・フダウシュが一気に加速してスタッド・ランスのボックス内へ。最後は右足を振り抜いてネットを揺らした。

このゴールに納得がいかないスタッド・ランスの選手たちは怒りを露わに。特にGKエウェン・ジャウエンは主審に猛アピールをする。しかし判定は変わらず、スタッド・ランスが同点ゴールを許した。

この失点についてSNSのファンたちは「ケイトのところPKやろ？」「この失点は厳しいって」「中村思いっきり倒されてるやん」「敬斗くん大丈夫？」「あれノーファウルなん？」など判定に対して疑問の声を上げた。

結局そのまま試合は1ー1で終了。スタッド・ランスは下位相手に痛い勝ち点の取りこぼしとなった。中村は90分にFWアダマ・ボジャンとの交代でベンチへと下がっている。

（ABEMA de DAZN／リーグドゥ）