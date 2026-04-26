元宝塚トップスターが集うコンサート、黒木瞳＆凰稀かなめ＆紅ゆずるの出演決定【コメントあり】
東京・日本武道館で5月30日に開催される『TOKYO FM／BS11 presents 昭和100周年記念 昭和ゴールデンHITS 100 in Orchestra 〜宝塚レジェンドスターたちが歌う昭和の名曲！〜』の第2弾出演者が25日、発表された。
【写真】日本武道館に集結する元宝塚レジェンドスターたち
昭和100周年を記念し、元宝塚歌劇団のレジェンドスターたちと日本が誇るレジェンドシンガーが音楽の殿堂・日本武道館に集う一夜限りのメモリアルコンサート。
元宝塚トップの麻実れい、剣幸、涼風真世、一路真輝、真琴つばさ、姿月あさと、湖月わたる、彩輝なおが日本武道館に集結し、オーケストラの生演奏で日本の名曲を披露する。さらに、レジェンドゲストとして、小柳ルミ子が登場。麻実との共演は56年ぶりに実現する。
今回、宝塚歌劇団月組トップ娘役として活躍した後、女優として日本アカデミー賞最優秀主演女優賞などの受賞歴をもち、「日本レコード大賞」「FNS歌謡祭」「音楽チャンプ」などの司会経験を持つ黒木瞳がMCとして登場することが決定した。また、宝塚レジェンドスターとして、宝塚歌劇団宙組トップ男役で活躍後、文化庁芸術祭賞新人賞を受賞するなど高い評価を得て注目されている凰稀かなめ、宝塚歌劇団星組トップ男役で活躍後に女優として活躍する紅ゆずるの出演も発表された。
【公演概要】
公演名称：TOKYO FM／BS11 presents 昭和100周年記念
昭和ゴールデンHITS 100 in Orchestra
〜宝塚レジェンドスターたちが歌う昭和の名曲！〜
開催日時：2026年5月30日（土）開場16:00／開演17:00
会場：日本武道館
出演：
＜宝塚レジェンドスター＞
麻実れい、剣幸、涼風真世、一路真輝、真琴つばさ、姿月あさと、湖月わたる、彩輝なお、凰稀かなめ、紅ゆずる ほか
＜レジェンドゲスト＞
小柳ルミ子
＜MC＞
黒木瞳
＜管弦楽＞
ゴールデンHITSスペシャルオーケストラ
【コメント】
■黒木瞳
このたび、尊敬する先輩後輩の方々が昭和名曲を歌われるステージのMCをさせていただくこととなり、大変光栄に思っております。昭和名曲に酔いしれる一夜となることでしょう。一曲の歌には奥深い物語があり、勇気や笑顔を与えてくれる“歌の力”があります。皆様からのリクエストもとても楽しみにしております。宝塚の名曲に痺れるように、昭和の名曲にレジェンド方がどう挑まれるのか、きっと素晴らしい“歌の力”で癒されることと思います。このひとときを皆さまとご一緒に共有できる幸せを、私も味わいたいと思っております。
■凰稀かなめ
昭和の時代を生きたのは、たった数年ですが、誰もが聞き覚えのある名曲があふれる時代だったのは間違いないですよね。平成、令和と若い世代の方に歌いつながれていく名曲を、日本武道館という素晴らしい場所で皆さんと一緒に過ごせるのを楽しみにしております。
■紅ゆずる
昭和、平成と時代を彩ってきた名曲の数々を、初めて立たせていただく日本武道館という特別な舞台で、しかもオーケストラの豊かな響きと、素晴らしく豪華なキャストの皆さまとご一緒できることをとても楽しみにしております。心に残るひとときを皆さまと共有できるよう、大切に丁寧に歌わせていただきたいと思っています。
【写真】日本武道館に集結する元宝塚レジェンドスターたち
昭和100周年を記念し、元宝塚歌劇団のレジェンドスターたちと日本が誇るレジェンドシンガーが音楽の殿堂・日本武道館に集う一夜限りのメモリアルコンサート。
今回、宝塚歌劇団月組トップ娘役として活躍した後、女優として日本アカデミー賞最優秀主演女優賞などの受賞歴をもち、「日本レコード大賞」「FNS歌謡祭」「音楽チャンプ」などの司会経験を持つ黒木瞳がMCとして登場することが決定した。また、宝塚レジェンドスターとして、宝塚歌劇団宙組トップ男役で活躍後、文化庁芸術祭賞新人賞を受賞するなど高い評価を得て注目されている凰稀かなめ、宝塚歌劇団星組トップ男役で活躍後に女優として活躍する紅ゆずるの出演も発表された。
【公演概要】
公演名称：TOKYO FM／BS11 presents 昭和100周年記念
昭和ゴールデンHITS 100 in Orchestra
〜宝塚レジェンドスターたちが歌う昭和の名曲！〜
開催日時：2026年5月30日（土）開場16:00／開演17:00
会場：日本武道館
出演：
＜宝塚レジェンドスター＞
麻実れい、剣幸、涼風真世、一路真輝、真琴つばさ、姿月あさと、湖月わたる、彩輝なお、凰稀かなめ、紅ゆずる ほか
＜レジェンドゲスト＞
小柳ルミ子
＜MC＞
黒木瞳
＜管弦楽＞
ゴールデンHITSスペシャルオーケストラ
【コメント】
■黒木瞳
このたび、尊敬する先輩後輩の方々が昭和名曲を歌われるステージのMCをさせていただくこととなり、大変光栄に思っております。昭和名曲に酔いしれる一夜となることでしょう。一曲の歌には奥深い物語があり、勇気や笑顔を与えてくれる“歌の力”があります。皆様からのリクエストもとても楽しみにしております。宝塚の名曲に痺れるように、昭和の名曲にレジェンド方がどう挑まれるのか、きっと素晴らしい“歌の力”で癒されることと思います。このひとときを皆さまとご一緒に共有できる幸せを、私も味わいたいと思っております。
■凰稀かなめ
昭和の時代を生きたのは、たった数年ですが、誰もが聞き覚えのある名曲があふれる時代だったのは間違いないですよね。平成、令和と若い世代の方に歌いつながれていく名曲を、日本武道館という素晴らしい場所で皆さんと一緒に過ごせるのを楽しみにしております。
■紅ゆずる
昭和、平成と時代を彩ってきた名曲の数々を、初めて立たせていただく日本武道館という特別な舞台で、しかもオーケストラの豊かな響きと、素晴らしく豪華なキャストの皆さまとご一緒できることをとても楽しみにしております。心に残るひとときを皆さまと共有できるよう、大切に丁寧に歌わせていただきたいと思っています。