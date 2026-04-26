淡路島の国道バイパス、全線開通へ！

国土交通省 兵庫国道事務所は2026年4月23日、国道28号「洲本バイパス」の開通時期を「2028年夏」と発表しました。

【あと2年でいけそう…？】これが「洲本バイパス」の概要と進捗です（地図／写真）

洲本バイパスは淡路島内の神戸淡路鳴門道 洲本ICから島の中心部である洲本市街を横断し、市街地の北側、東海岸沿いの国道28号に接続する計画の約6kmのバイパスです。2000年までにICから市街地までを連絡する3.6kmが開通しています。

しかし、中心市街地側の宇山から、海岸沿いの炬口（たけのくち）までの区間（2.4km）が未開通のため、市街地の国道28号は生活交通と通過交通が混在し渋滞していました。今回、開通メドの立った区間は市街地北側の山を潮トンネル（963m）で貫き、市街地を迂回して海岸沿いまでをつなぎます。通過交通との分離による市街地の渋滞緩和が期待されています。

潮トンネルは2024年4月に貫通したものの、トンネル掘削が2年ほど遅れたため、「2025年春」の開通予定が撤回され「工程精査中」となっていました。トンネル手前の「陀仏川橋（仮称）」の橋台もこの4月に出来上がり、進捗を踏まえて検証した結果、順調に工事が進めば2028年夏に開通するメドが立ったということです。

ちなみに、今回の区間は1966（昭和41）年まで島内唯一の鉄道として走っていた淡路交通の鉄道線跡の県道を横断します。付近にはかつて宇山駅があり、現在は淡路交通のバス車庫が存在します。このように古くから発展した淡路島の市街地が、バイパスの開通で大きく変わる可能性があります。