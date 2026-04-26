◇プロ野球セ・リーグ 巨人7-2DeNA（4月25日、横浜スタジアム）

試合前に下半身のコンディション不良を訴え、練習を切り上げた巨人の石塚裕惺選手について、橋上秀樹オフェンスチーフコーチは試合後に、「病院には行ったんですけども、きちんとした診断は出ていない。現状では下半身のコンディション不良ですね」と語りました。

「自覚症状は昨日からあったみたいなんですけど、きょうになって、自分が思っているよりもよくないということだった。歩行とか走ることに対して制約をしなくてはいけない、というのがあったので、これ以上悪くするだけだと思ったので」

石塚選手はこの日はベンチから戦況を見守り、チームメートに声がけしていましたが、阿部慎之助監督は26日にも登録を抹消すると明言しています。代わりに股関節の手術から実戦復帰を果たした吉川尚輝選手が合流する予定で、橋上コーチは「フレッシュな顔ぶれが頑張ってくれている中で、ベテランというか、働き盛りの、（坂本）勇人との間の選手が野手でいなかったので、そういった意味ではいいパイプ役になってくれるんじゃないかなと思います」と吉川選手への期待を口にしました。

吉川選手の登録は26日に合流後、本人の状態を見てから決定するということです。