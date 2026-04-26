「アジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）決勝、町田０−１アルアハリ」（２６日、サウジアラビア・ジッダ）

ＡＣＬＥ初出場の町田は延長戦の死闘の末、サウジアラビアのアルアハリに敗れアジア制覇を逃した。持ち前の堅守で０−０で試合を進め、後半２３分に相手が一発退場し数的優位となるも、決め手を欠き延長前半に決勝点を奪われた。日本勢は３大会連続で中東のクラブに決勝で敗戦。町田は準優勝の賞金４００万ドル（約６億４０００万円）を獲得した。

中東のビッグクラブ相手に健闘したが、最後は力負けだった。試合終了の笛が鳴ると、歓喜に沸く相手とは対照的に町田イレブンは呆然。初出場の“新参者”がつむいできたサクセスストーリーが幕を閉じた。

勝機はあった。劣勢でも０点で耐え続け、「一本中の一本」を決め切る。黒田剛監督の美学の通り、前半からＧＫ谷晃生の好セーブも光って粘り強くゴールを死守。すると後半２３分に相手のＤＦハウサウィが町田のＦＷイエンギと小競り合いとなった際に、頭突きをして一発退場し数的優位に。後半残り約２５分、大きなアドバンテージを得て勝ち越し点を狙った。

同２８分にはＭＦ前がペナルティーエリア外から枠内に強烈なミドルシュートも相手ＧＫがセーブ。同８１分にもゴール前からＭＦ相馬勇紀がシュートを放ち、ＧＫがはじいたこぼれ球に前が再びミドルシュートを放つも味方のイエンギに当たってしまい枠外へ。押し込んでいた時間帯だけに試合を決めきりたかったが、勝ち越し点を奪えず延長戦に突入した。

すると延長前半６分、左サイドのクロスからついに先制を許してしまう。決勝ラウンド初失点を喫し、追いかける展開となった町田。相馬にボールを集め得点を狙い、同１３分には途中出場のＭＦ望月が相馬のクロスに頭で合わせるも枠の右。交代選手を投入してもギアが上がりきらず、最後までネットを揺らせなかった。

サウジアラビア・ジッダで行われた一戦はまさに大アウェーだった。相手のハウサウィが退場後はアルアハリサポーターがヒートアップ。後半７５分の左ＣＫでは、キッカーの相馬にペットボトルや鍵の束のような物が投げつけられて試合が中断。危険な場面だった。先制を許した後は、スタジアムが異様な雰囲気となりのみ込まれたか、盛り返せなかった。

優勝まであと一歩トドかなったが、２０２３年までＪ１経験がなかったクラブが、驚異的なスピードで成長を遂げ、ＡＣＬＥ初出場で準優勝を果たしたことは誇れるものに違いない。２０１８年にクラブ経営に参画した藤田晋社長が翌年に発表した「２５年ＡＣＬ制覇」のビジョンが夢物語ではなかったことを証明した。

その藤田社長は試合後、自身のＸを更新し「ＦＣ町田ゼルビアのことを心から誇りに思いますし、胸を張って帰国します ２０１８年に発表したこちらのビジョンは、（ほとんど達成）ということで 皆さま、ありがとうございました！」（原文ママ）と投稿した。