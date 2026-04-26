信長に反旗を翻した「重臣」に幽閉された黒田官兵衛…絶望する豊臣秀吉を狂喜に変えた「天才軍師」の名前

豊臣秀吉に天下を取らせたことで知られる「天才軍師」、黒田官兵衛。しかし、彼のすごいところは「頭のよさ」だけではなかった。極限の逆境でも、決してあきらめない精神。そして、自分の信念を貫き通すこと……。『軍師の戦略 増補改訂版』の著者、皆木和義氏が、黒田官兵衛の生き方から学ぶ「未来を拓く方法」を教える。

名軍師への第一歩を踏み出したが……

黒田官兵衛がはじめて織田信長と羽柴秀吉（後の豊臣秀吉）に出会ったのは、1575年7月、岐阜城だった。官兵衛が仕えていた小寺家は、天下統一の夢をかけ、織田家に正式に臣従した。官兵衛は臣従の証として、長子の松寿丸（後の黒田長政）を人質として信長に差し出した。

1577年（天正五年）、信長の命で播磨に入国した羽柴軍は、拠点の姫路城を中心に竹中半兵衛と官兵衛の策略を用いて播磨国の大半を織田方に帰属させていった。官兵衛はこの頃にやっと、名軍師への第一歩を踏み出したといえる。

翌1578年（天正六年）、織田軍がさらなる西進を目指していた矢先、事件が起きた。東播磨に影響を持つ三木城の別所長治が、突如として謀反を起こしたのだ。これに呼応するかのように播磨一帯の国人衆が次々と反旗を翻し、羽柴軍（織田軍）は、播磨の地で孤立状態になってしまった。

さらには、信長の有力家臣の一人で、播磨と京を結ぶ要衝に位置する摂津国、有岡城の荒木村重までも反旗を翻してしまった。そしてあろうことか、官兵衛の主君の小寺家までひそかに寝返ってしまった。

これには、織田家も困った。官兵衛の面子も丸潰れになってしまったともいえる。いわば、官兵衛の今までの努力が水泡に帰してしまったのだ。

信長に叛いた荒木村重を翻意させるべく、様々な使者が立ったが徒労に終わっていた。最後に、秀吉の命を受け、村重と面識があった官兵衛が説得に向かった。しかし、小寺家からは荒木村重に対し、官兵衛を暗殺するようにとの密使が飛んでいたのである。

その微妙な空気を薄々感じとって迷ったかもしれないが、官兵衛は、織田家の使者としての己の使命を全うすべく向かった。もしかすると、死を覚悟していたのかもしれない。

官兵衛の思いも空しく、村重は官兵衛に会おうとしなかった。加えて官兵衛は捕縛され、地下の土牢に幽閉されてしまった。殺されないだけ良かったといわざるを得ない。ここで殺されていたら、後の名軍師・官兵衛はなかった。

極限の逆境でも決して諦めない

村重がなぜ殺さなかったかは定かではないが、ある意味、旧知の官兵衛に親しみのようなものを少し感じていたのかもしれない。2013年、京都・相国寺光源院で新たに発見された手紙からそのことは窺い知れる。それは、官兵衛から村重に宛てたものだった。

この手紙は、官兵衛幽閉から四年後の1583年に書かれたものである。しかし、幽閉の恨みは書かれておらず、官兵衛の器量を示すと同時に、ふたりの間に一定の人間関係があったことを推察できる。

しかしながら、幽閉された牢屋は狭く、きわめて劣悪な環境だった。秀吉軍に救出されるまでの約一年間を官兵衛はここで過ごした。官兵衛は信長・秀吉に忠節を尽くし、この期間を耐え切った。この間に、官兵衛は頭に皮膚病を患い、足も萎え、一人では歩けないほどになったといわれている。

この間の官兵衛はどのような思いだったのだろうか。人質に差し出した子供が殺されてしまったのではないか、家族はどうなっただろうか、信長や秀吉は自分のことをどう思っているだろうか、人質になるなど大失態だ、等々と、疑心暗鬼のマイナス思考に襲われたに違いない。日に日に健康が害されていることも感じていたことだろう。

他方で、決して諦めてはいけない、諦めたら死が来る、と様々な葛藤の中で、言い聞かせていたのではないだろうか。

官兵衛は、極限の逆境でも諦めない精神を発揮していた。あるいは、前向きなプラス思考で自身を鼓舞し、信長に忠節を尽くし切ったともいえるのではないだろうか。外との情報が遮断される中、官兵衛は牢の隙間から見える藤の花を心の支えにして生き、有岡城が落城する日を待ち続けたという。

現代においては、このようなことはそう起こることはないだろうが、もし投獄や理不尽な扱いがあった場合に、官兵衛のこのときの処し方が、生きていく上での何かの支え、あるいはヒントになるのではないだろうか。

現代でも、理不尽な投獄の事例はある。南アフリカのマンデラ元大統領、元三井物産副社長の島田精一氏（後に日本ユニシス社長などを歴任）などが私の記憶に残る。厚生労働省の村木厚子事務次官も冤罪にさらされ、信念を貫き耐え抜いた見事な生き方の人といえよう。

いずれにしろ、このときの官兵衛の処し方は、使命を全うするということが後に未来を拓くきっかけになることを示しているといえようか。それと同時に、このときに官兵衛の人間力が鍛えられたことは疑いないだろう。

最後まで官兵衛を信じた竹中半兵衛

一方、信長は官兵衛の行方不明に対して激怒した。「戻ってこぬのは、村重に同調して寝返った証拠。人質の松寿丸を殺せ」と信長は秀吉に殺害を命じた。

秀吉は迷った挙句、信長の命令なので従おうとしたが、竹中半兵衛が「その始末のお役目、拙者が仕りましょう」と助け舟を出したという。

半兵衛は秀吉の苦境を救い、すべての責任を背負ったのだった。ところが半兵衛は「官兵衛には、絶対に二心はない！」と信じていた。それゆえ、命を賭して、主君・織田信長の未来のために大局を考えて計略を用いた。

表向きには松寿丸を殺したことにして、密かに身内で信頼できる竹中家の重臣、不破矢足の屋敷（現在の五明稲荷神社あたり）へ匿ったのだった。小局的に見れば、信長への裏切り、命令違反だ。それだけ官兵衛を信じていたのだといえよう。

約一年後の1579年10月16日、有岡城は落ちて開城となり、官兵衛は奇跡的に救出された。その姿は、前述のごとく、頭に皮膚病を患い、足も萎え、一人では歩けないぐらいになっていた。幽霊のような様相を呈していたともいう。

秀吉は官兵衛が生きていたと知って喜んだが、官兵衛の息子を殺してしまったことに罪悪感を覚えて素直に喜ぶことができなかったという。するとそこに半兵衛が密かに松寿丸を匿っていたという報せが届いた。

これには秀吉も驚くと同時に狂喜した。他方、官兵衛も息子の命を助けてくれた竹中半兵衛に感謝しても感謝しきれぬ思いを抱いた。しかし、救出される五カ月前に、半兵衛は持病の労咳（結核）がもとで、中国攻めの陣中で没していたのだった。

「信長への忠節」が未来を拓いた

官兵衛は息子の恩人である半兵衛に感謝の言葉を直接言えなかったことを深く悲しんだという。感謝の気持ちをこめ、官兵衛は家紋に竹中家の家紋の一部を入れこんだ、という逸話も残っている。

一方、信長は生前の半兵衛が自分に内緒で松寿丸を匿っていたと知ると呵呵大笑した。

「半兵衛め、またしてもやられたわ」

それと同時に、官兵衛がこのような悲惨な状況になっても、信長を裏切らなかったという事実は、何よりも信長の心をつかみ、篤い信頼を得た。官兵衛は長期的な視野で物事を考え、信長が今後力をつけると信じていた。荒木に寝返って自分の命を守ることより、自分の信念を貫くことを考えたのだ。

その結果、翌1580年、この一件で毛利家へと逃亡した主君の小寺政職の旧領と播磨の一郡の一万石を加えた三万石を与えられ、黒田官兵衛は大名としての第一歩を踏み出すこととなった。信長への忠節が未来を拓いたのだった。

黒田官兵衛（1546-1604）

豊臣秀吉の軍師。黒田官兵衛孝高は、西播（兵庫県）の大名、小寺政職に仕えた黒田職隆の長男。秀吉に天下を取らせた男といわれ、名軍師として秀吉の出世、天下取りを大いに支えた。竹中半兵衛とともに「二兵衛」とも称され、鳥取城の兵糧攻め、備中高松城の水攻めなどを進言した。1589年、家督を嫡男の長政に譲り隠居し、出家して如水を名乗る。関ヶ原では東軍につき、九州で大友軍に勝利する。1604年、京都伏見藩邸にて死去。享年59歳。

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