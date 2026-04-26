女の子からLINEの返信が来ない７つの可能性（前向き編）
気になる女の子からLINEの返信が来ないと、すごく不安な気持ちになりますよね？ また、返信を待つ時間が長引くことで、ネガティブな妄想を繰り返します。そこで今回は、返信が遅れているとき、少しでも前向きになれるように「女の子からLINEの返信が来ない７つの可能性（前向き編）」をご紹介させて頂きます。
【１】忙しくて、返信できない可能性がある。
忙しくてスマホを見る暇がない可能性があります。また、内容は読んだ上で「あとで返信しよう。」と思っていることも考えられます。
【２】返信することを忘れている可能性がある。
人間は忘れやすい生き物です。「あとで返信しよう。」と意識していたことをうっかり忘れてしまうことがあります。
【３】質問に対する回答を準備している可能性がある。
LINEでの質問に対して、回答を準備している可能性があります。例えば、デートの日程を決定するため、スケジュールを調整しているケースも考えられます。
【４】返信不要だと思っている可能性がある。
相手の女の子はLINEのやり取りが「完了」したと思っている可能性があります。返信する必要がないと感じていれば、相手は返信LINEを書きません。
【５】日々の生活リズムにおいて、スマホに触れない時間帯が存在している可能性がある。
お休みの日などスマホに触れないようにしている女の子もいるようです。カバンの中に入れたままで、LINEの着信を認識していない可能性があります。
【６】相手を不安にさせるような心理作戦を取っている可能性がある。
「敢えて、返信しない」ことで、男性を不安にさせる心理テクニックを使っている可能性があります。駆け引きされているかも！？
【７】電波が届いていない可能性がある。
携帯電話会社の都合や電波の届きにくい場所で、LINEを受信できていない可能性があります。
いろいろな都合により、LINEの返信ができない可能性があります。不安な気持ちも分かりますが、前向きに考えて、LINEを待ってみてはいかがでしょうか。（山場ヤスヒロ）
【１】忙しくて、返信できない可能性がある。
忙しくてスマホを見る暇がない可能性があります。また、内容は読んだ上で「あとで返信しよう。」と思っていることも考えられます。
人間は忘れやすい生き物です。「あとで返信しよう。」と意識していたことをうっかり忘れてしまうことがあります。
【３】質問に対する回答を準備している可能性がある。
LINEでの質問に対して、回答を準備している可能性があります。例えば、デートの日程を決定するため、スケジュールを調整しているケースも考えられます。
【４】返信不要だと思っている可能性がある。
相手の女の子はLINEのやり取りが「完了」したと思っている可能性があります。返信する必要がないと感じていれば、相手は返信LINEを書きません。
【５】日々の生活リズムにおいて、スマホに触れない時間帯が存在している可能性がある。
お休みの日などスマホに触れないようにしている女の子もいるようです。カバンの中に入れたままで、LINEの着信を認識していない可能性があります。
【６】相手を不安にさせるような心理作戦を取っている可能性がある。
「敢えて、返信しない」ことで、男性を不安にさせる心理テクニックを使っている可能性があります。駆け引きされているかも！？
【７】電波が届いていない可能性がある。
携帯電話会社の都合や電波の届きにくい場所で、LINEを受信できていない可能性があります。
いろいろな都合により、LINEの返信ができない可能性があります。不安な気持ちも分かりますが、前向きに考えて、LINEを待ってみてはいかがでしょうか。（山場ヤスヒロ）