平日の午後会社を休んで80名集結…浜田敬子が語るアイスランドが「女性が最も住みやすい国」になるまで

2025年10月25日の公開以来評判を呼び、いまもミニシアターで上映が続く映画がある。『女性の休日』だ。ジェンダーギャップ指数で16年連続世界1位の国・アイスランドで、その理由の大きな転換点となったのが、1975年10月24日、国民の9割の女性たちが集ったという「女性の休日（Woman’s Day Off）」。この運命の一日がいかにして実現したのか、その軌跡を追ったドキュメンタリー映画である。

FRaUwebでは、2025年10月17日に唯一の一般試写会を開催したほか、何度もこの映画を取り上げてきた。そこには男性・女性すべての人が生きやすくなるヒントが込められていると感じたからだ。

この映画には多くの人が共鳴し、2026年の3月には、3月8日の国際女性デーを挟んだ6日から12日まで「女性の休日WEEK」と名づけて全国で自発的なイベントも開催された。

そこに先んじた3月5日、FRaUではジャーナリストの浜田敬子さんの声かけのもと、NewsPicks for WEとともに「女性の休日WEEK」のキックオフとなるイベント「日本をアイスランドに近づけるための大ブレスト会議」を開催。

平日の夕方にもかかわらず、男女合わせて約80名が参加。浜田さんや、漫画家の鳥飼茜さん、FIFTYS PROJECT代表の能條桃子さんの講演のほか、浜田敬子さん、NewsPicks編集長の川口あいさん、FRaUweb編集長・新町真弓のブレストが行われた。

トークイベントレポートとして、浜田敬子さんの講演内容を前後編にてお届けする。

新聞社で「サバイブしないと仕事がもらえない」と思っていた

この日のイベントの発起人であるジャーナリストの浜田敬子さんは、「『女性の休日』ってなに？ そこからなにが変わったの？」と題してトーク。実際にアイスランドを訪れて取材した際のエピソードや、日本の現状を挙げながら、日本が変わるために必要な具体的な解決策について解説した。

セッションの冒頭では、浜田さんは約25年もの長きにわたり、ダイバーシティと働き方、ジェンダーに関する問題に取り組んできた経緯を語った。きっかけは朝日新聞社で働いていたころの原体験だったという。

「当時、マスコミや報道の業界では長時間労働が当たり前でした。疑問がまったくなかったわけではありませんが、朝日新聞社に入社した私自身も、サバイブしなければ仕事がもらえないと思っていましたし、ある種の恍惚感を抱きながら働いていました。

やりたい企画が通って、自分の好きなことが仕事にできていると思っていました。ただ、編集長や副編集長は全員が男性。いま、振り返ると彼らが採用してくれそうな企画ばかりを出していた気がします。当時はそんなつもりはありませんでしたが、思い返すとかなり忖度していたかもしれないと感じます。そこで決定権のある役職に一定数の女性がいなければ、働く女性は声をあげることもできない。そう感じたことが、このテーマを追い続けている理由です」（浜田敬子さん、以下同）

ジェンダーやフェミニズムという言葉は禁句だった

浜田さんはこの10年の間で、時代の変化を感じているという。

「最近は、“ジェンダー”という言葉も、ずいぶんと聞かれるようになりましたね。2015〜16年ごろまでは“ジェンダー”や“フェミニズム”は社内ではまだ禁句のような空気がありました。こうした企画を出すと、デスク以上の男性が嫌な顔をする。ほんの少しの表情でも、歓迎されている企画かどうかはわかるので、企画を出すことを躊躇するんですね。

それが変わってきたのは、やはり女性の記者が増えてきたことが大きいと思います。『AERA』ではもっと早くから、1998年ごろから女性記者が増えニュースの幅が広がりました。政治や経済、国際報道や災害などの『大文字のニュース』がある一方で、個人の問題、内面も取り上げるようになったのです」

社会問題と個人に関するテーマは一見すると無関係に思うかもしれないが、決してそんなことはないと語る。

「個人の悩みは政治や社会の構造とつながっています。“パーソナル・イズ・ポリティカル”ですね。個人の悩みや生きづらさをテーマにした記事を発信したことによって、女性の読者が増えて、結果的に部数が伸びました」

「ジェンダーギャップ指数1位の国」は偶然なったのではない

そして浜田さんは、変化を感じる半面、ジェンダーギャップ指数148カ国中、日本は2025年6月に発表された最新順位でもまだ118位であることに、もどかしさを抱いていることも吐露した。そうした思いから2005年、ジェンダー平等1位の国、アイスランドを取材したという。現地では、国としてジェンダー平等に取り組む機関が設けられていることに感動を覚えたそうだ。

「アイスランド大使館の協力で、首相官邸の平等人権省、首都レイキャヴィーク市の平等人権担当課を取材することができました。

首相官邸の平等人権省を取材した際、担当者は『ジェンダーギャップ指数1位というのは決して偶然ではありません。私たちは平等に対して不断の努力を続けてきた」と言いました。

平等に向け、“不断の努力”という言葉を、日本の政治家や官僚から聞いたことがあるでしょうか。人権に関する課題にきちんと向き合っていることを感じました」

浜田さんが名付けた「平等3点セット」とは

アイスランドの主要機関での取材を通し、浜田さんは、この国が1位になった理由は3つの法制度が整ったからではないかと言った。

「『平等3点セット』と私が名付けた法制度を整備したことが大きいと思っています。ひとつ目は2000年に男性の育児休業が徹底され、事実上の義務化となったこと。

次に、 2010年にクオータ制が導入され、意思決定の場に女性の割合を40%以上にするということが定められました。そして 2018年の同一労働同一賃金証明法です」

そしてこれらの法整備を進める背景として、映画にもなった女性たちによるストライキ「女性の休日」が重要な役割を果たしたと話してくれた。

「アイスランドへの取材前に、いろいろと調べていた際、1975年10月に『女性の休日』というストライキがあったことを知りました。働いている人も、専業主婦も、会社の仕事やケア労働を一斉に休み、街に出てストライキをしたのです。これが国を変えたきっかけだったのだと思います。

そして1980年代には世界で初めて女性の大統領が誕生し、女性の政治家が徐々に増えました。その結果、議会や政治が変わり、こうした法制度が整えられていったのです」

後編「「日本は高学歴女性の能力を生かせていない」浜田敬子がアイスランドで見た「男女平等に近づける３つの法制」絶大なる効果」では、アイスランドでの取材を通して浜田さんが感じた、日本の現状と課題、そして具体的な解決策について語られたセッション後半の内容をお届けする。

撮影／杉山和行

構成／笹本絵里（FRaUweb）

【後編】「日本は高学歴女性の能力を生かせていない」浜田敬子がアイスランドで見た「男女平等に近づける３つの法制」絶大なる効果