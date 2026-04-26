「66」の岩井明愛、「67」の山下美夢有が12位に浮上 ネリー・コルダが大会2勝目へ5差独走
＜シェブロン選手権 3日日◇25日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞今季メジャー初戦は、第3ラウンドが終了した。
【写真】ハッピーバースデー！ 馬場咲希が“サプライズ”で涙
日本勢は11人が決勝をプレー。49位から出た岩井明愛が、7バーディ・1ボギーの「66」でトータル5アンダーまで伸ばし、12位タイに急浮上した。また36位で決勝に進んだ山下美夢有も、今週初の60台となる「67」をマーク。岩井と同じ5アンダーグループにつけた。笹生優花、竹田麗央、神谷そらがトータル3アンダー・20位タイで最終日へ。原英莉花と勝みなみはトータル2アンダー・29位タイ、古江彩佳はトータル1アンダー・39位タイ。25日に21歳の誕生日を迎えた馬場咲希は、吉田優利らと並ぶトータルイーブンパー・44位タイにつけている。前年覇者の西郷真央はトータル2オーバー・61位タイで3日目の競技を終えた。ネリー・コルダ（米国）が「70」でトータル16アンダーまで伸ばし、初日からの首位を守った。トータル11アンダーで2位に続くパティ・タバタナキト（タイ）との差は5打。あすは2024年に続く大会2勝目、ツアー通算17勝目がかかる一日となる。トータル10アンダーの3位タイにはイン・ルオニン(中国)、ポーリーヌ・ルサン=ブシャール（フランス）が並ぶ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
シェブロン選手権 3日目の成績
スポット参戦で明暗 女王・佐久間朱莉は予選落ち「高さで止めるショットが必要」
「お恥ずかしい…」 原英莉花はメジャー初アンダーパーで初の予選通過
海外メジャー初戦「シェブロン選手権」の賞金総額が14.3億円に増額 優勝賞金は2億超え
米男子はペアマッチ 3日目のリーダーボード
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