【ブンデスリーガ】マインツ 3−4 バイエルン（日本時間4月25日／メーヴァ・アレーナ）

【映像】佐野海舟、体勢崩しながら“ピンポイントクロス”を放つ瞬間

マインツの日本代表MF佐野海舟が、王者バイエルンを相手に衝撃のアシストで先制点を演出した。味方に送り届けたピンポイントクロスに称賛の声が上がっている。

マインツは日本時間4月25日、ブンデスリーガ第31節でバイエルンと対戦。前節でリーグ連覇を決めており、UEFAチャンピオンズリーグの準決勝も控えるバイエルンがターンオーバーをしたことで、試合は序盤からマインツが主導権を握る展開となった。

ゴールレスで迎えた15分、佐野が試合を動かす。左CKの流れから、ボックス右にボールが溢れる。すると佐野は、MFラファエル・ゲレイロに腕を掴まれながらも強引にジャンプ。さらに体を回転させてマークを振り解き、ボールを回収する。そこから縦方向に運んで、ゴール前の動きを信じて右足でクロスを蹴り込んだ。

するとこのボールに反応したDFドミニク・コールが、バックステップを踏みながら右足を一閃。強烈なシュートがバイエルンのゴールネットに突き刺さった。

佐野の今シーズン2アシスト目に、ABEMAで解説を務めた鄭大世氏は「いいボールでしたね。最終ラインがみんな下がっているからマイナスに落としましたね」と佐野のクロスを絶賛。するとABEMAのコメント欄やSNSでも「佐野海舟アシストきた！！」「すげえパス」「上手すぎやろ」「素晴らしい」「バイエルンキラーすぎる」「佐野のボール奪取からよな」「クロスが完璧すぎる」「マイナスに出したからゴールに繋がったな」「佐野はマジでレベチ」と大絶賛となった。

なお、この日の佐野は2点目、3点目も起点となるボール奪取とスルーパスを見せるなど躍動。一方でチームは、3点リードしながらも後半に4失点を喫して逆転負けとなった。（ABEMA／ブンデスリーガ）