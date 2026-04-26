プロ野球セ・リーグは25日、3試合が行われました。

前日連敗を『6』で止めた中日は2回に板山祐太郎選手の満塁ホームランで4点を先制。さらに5回には石伊雄太選手のソロホームランで追加点。4安打だったものの一発攻勢で5得点を奪うことに成功。先発の大野雄大投手は7回無失点の好投で2勝目をマーク。中日は開幕9カード目で初のカード勝ち越しを決めました。一方の首位ヤクルトは今季2度目の連敗を喫しています。

2位阪神は、1−1で迎えた8回、クリーンアップがチャンスを作り2アウト満塁のチャンス。ここで小幡竜平選手が四球を選び勝ち越しに成功。しかし9回守護神の岩崎優投手が、四球を出すと盗塁と送りバントでピンチ。代打・モンテロ選手にピッチャーへの内野安打を許し、土壇場で追いつかれました。延長戦は両チーム得点を奪えず引き分け。試合時間は4時間58分に及びました。

3位巨人は初回岸田行倫選手のタイムリー2塁打、2回に平山功太選手のプロ初ホームラン、3回には打者一巡の猛攻などで序盤に7得点。先発のマタ投手が3回途中で降板となるも、リリーフ陣が得点を許さず。ロングリリーフで3.1回を無失点に抑えた又木鉄平投手が今季初勝利。DeNAは5安打に抑え込まれ、連勝は『6』でストップしました。

＜25日セ・リーグ結果＞

◆中日 5−2 ヤクルト

勝利【中日】大野雄大(2勝1敗)

敗戦【ヤクルト】小川泰弘(1勝2敗)

セーブ【中日】松山晋也(1敗3S)

本塁打【中日】板山祐太郎2号、石伊雄太2号

◆阪神 2−2 広島

◆巨人 7−2 DeNA勝利【巨人】又木鉄平(1勝)敗戦【DeNA】片山皓心(1敗)本塁打【巨人】平山功太1号