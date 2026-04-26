【豊臣兄弟！ 第16話】調略請け負った藤吉郎、困り果て小一郎に説得任せる
【モデルプレス＝2026/04/26】仲野太賀主演のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BSプレミアム・BS4K、毎週日曜午後6時〜）の第16話が4月26日に放送される。
【写真】「豊臣兄弟！」第15話 色彩演出話題の戦場シーン
大河ドラマ第65作目となる本作は、戦国時代のど真ん中、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡、夢と希望の下剋上サクセスストーリーを描く。主人公は天下人の弟・豊臣秀長。歴史にif（もしも）はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント。主人公・小一郎（のちの秀長）を仲野、その兄で藤吉郎（のちの天下人・豊臣秀吉）を池松壮亮が演じる。
浅井の忠臣・宮部継潤（ドンペイ）の調略を請け負った藤吉郎。継潤は、藤吉郎の子を人質に寄越すなら織田につくという。子のない藤吉郎は、とも（宮澤エマ）の子を差し出そうとするが、ともは激怒。困り果てた藤吉郎は、小一郎に説得を任せる。一方、敗走した長政（中島歩）と朝倉義景（鶴見辰吾）は、比叡山延暦寺に立てこもる。信長は、織田に従わないなら寺を焼き払えと光秀（要潤）に命じる。
（modelpress編集部）
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◆仲野太賀主演大河ドラマ「豊臣兄弟！」
大河ドラマ第65作目となる本作は、戦国時代のど真ん中、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡、夢と希望の下剋上サクセスストーリーを描く。主人公は天下人の弟・豊臣秀長。歴史にif（もしも）はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント。主人公・小一郎（のちの秀長）を仲野、その兄で藤吉郎（のちの天下人・豊臣秀吉）を池松壮亮が演じる。
◆「豊臣兄弟！」第16話あらすじ
浅井の忠臣・宮部継潤（ドンペイ）の調略を請け負った藤吉郎。継潤は、藤吉郎の子を人質に寄越すなら織田につくという。子のない藤吉郎は、とも（宮澤エマ）の子を差し出そうとするが、ともは激怒。困り果てた藤吉郎は、小一郎に説得を任せる。一方、敗走した長政（中島歩）と朝倉義景（鶴見辰吾）は、比叡山延暦寺に立てこもる。信長は、織田に従わないなら寺を焼き払えと光秀（要潤）に命じる。
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