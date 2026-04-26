『豊臣兄弟！』第16回 “小一郎”仲野太賀、人質問題をめぐって姉を説得 “信長”小栗旬は寺の焼き討ちを命令
仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第16回「覚悟の比叡山」が26日の今夜放送される。
【写真】長政（中島歩）は敗走し延暦寺に立てこもる
大河ドラマ第65作で描かれるのは戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡に迫る、夢と希望の下剋上サクセスストーリーだ。主人公は、天下人の弟・豊臣秀長（仲野）。歴史に“if（もしも）”はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」と言わしめた天下一の補佐役。その秀長の視点から戦国時代をダイナミックに活写する。脚本を務めるのは『半沢直樹』、『下町ロケット』、連続テレビ小説『おちょやん』を手がけた八津弘幸。
【第16回「覚悟の比叡山」あらすじ】
浅井の忠臣・宮部継潤（ドンペイ）の調略を請け負った藤吉郎（池松壮亮）。継潤は、藤吉郎の子を人質に寄越すなら織田につくという。
子のない藤吉郎は、姉・とも（宮澤エマ）の子を差し出そうとするが彼女は激怒。困り果てた藤吉郎は、小一郎（仲野）に説得を任せる。
一方、敗走した長政（中島歩）と朝倉義景（鶴見辰吾）は比叡山延暦寺に立てこもる。信長は、織田に従わないなら寺を焼き払えと光秀（要潤）に命じる…。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSでは18時、BSプレミアム4Kでは12時15分より放送。
【写真】長政（中島歩）は敗走し延暦寺に立てこもる
大河ドラマ第65作で描かれるのは戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡に迫る、夢と希望の下剋上サクセスストーリーだ。主人公は、天下人の弟・豊臣秀長（仲野）。歴史に“if（もしも）”はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」と言わしめた天下一の補佐役。その秀長の視点から戦国時代をダイナミックに活写する。脚本を務めるのは『半沢直樹』、『下町ロケット』、連続テレビ小説『おちょやん』を手がけた八津弘幸。
浅井の忠臣・宮部継潤（ドンペイ）の調略を請け負った藤吉郎（池松壮亮）。継潤は、藤吉郎の子を人質に寄越すなら織田につくという。
子のない藤吉郎は、姉・とも（宮澤エマ）の子を差し出そうとするが彼女は激怒。困り果てた藤吉郎は、小一郎（仲野）に説得を任せる。
一方、敗走した長政（中島歩）と朝倉義景（鶴見辰吾）は比叡山延暦寺に立てこもる。信長は、織田に従わないなら寺を焼き払えと光秀（要潤）に命じる…。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSでは18時、BSプレミアム4Kでは12時15分より放送。