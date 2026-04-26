『ＧＩＦＴ』第3話 “伍鉄”堤真一、まさかのブルズ解散宣言!? シャークの練習にも乱入
堤真一が主演を務める日曜劇場『ＧＩＦＴ』（TBS系／毎週日曜21時）の第3話が26日の今夜放送される。
【写真】親子を演じる山口智子と玉森裕太『ＧＩＦＴ』第3話より
本作は、パラスポーツである車いすラグビーをモチーフに、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく物語。完全オリジナルストーリーで、脚本は『東京サラダボウル』（NHK総合）や『クジャクのダンス、誰が見た？』（TBS系）などを手がけた金沢知樹が担当する。
■第3話あらすじ
素行不良の青年・圭二郎（本田響矢）がブルズに加わった。その自己中心的な言動でチームのムードは最悪。涼（山田裕貴）は伍鉄（堤）への反発心から「やめる」と言い残して練習を放棄。選手たちから責められた伍鉄は、勢い余ってブルズ解散宣言をしてしまう。
ブルズはしばらく活動休止。コーチの日野（吉瀬美智子）はラグ車のメンテナンスをしながら、涼と元ブルズの谷口（細田佳央太）、国見（安田顕）との関係を人香（有村架純）に語る。
同じ頃、涼は国見に会いに行き、抱えてきた心のわだかまりをぶつける。そして谷口に誘われてシャークの練習に参加。しかし、そこに伍鉄が現れ“谷口をブルズに引き抜きに来た”と言い放つ。
日曜劇場『ＧＩＦＴ』はTBS系にて毎週日曜21時放送。
【写真】親子を演じる山口智子と玉森裕太『ＧＩＦＴ』第3話より
本作は、パラスポーツである車いすラグビーをモチーフに、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく物語。完全オリジナルストーリーで、脚本は『東京サラダボウル』（NHK総合）や『クジャクのダンス、誰が見た？』（TBS系）などを手がけた金沢知樹が担当する。
素行不良の青年・圭二郎（本田響矢）がブルズに加わった。その自己中心的な言動でチームのムードは最悪。涼（山田裕貴）は伍鉄（堤）への反発心から「やめる」と言い残して練習を放棄。選手たちから責められた伍鉄は、勢い余ってブルズ解散宣言をしてしまう。
ブルズはしばらく活動休止。コーチの日野（吉瀬美智子）はラグ車のメンテナンスをしながら、涼と元ブルズの谷口（細田佳央太）、国見（安田顕）との関係を人香（有村架純）に語る。
同じ頃、涼は国見に会いに行き、抱えてきた心のわだかまりをぶつける。そして谷口に誘われてシャークの練習に参加。しかし、そこに伍鉄が現れ“谷口をブルズに引き抜きに来た”と言い放つ。
日曜劇場『ＧＩＦＴ』はTBS系にて毎週日曜21時放送。