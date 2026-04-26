





【材料】（2人分）



鶏もも肉 400g

<調味料>

ショウガ(すりおろし) 1片分

ニンニク(すりおろし) 1片分

酒 大さじ 3

しょうゆ 大さじ 2

ゴマ油 小さじ 2

卵 1個

小麦粉 大さじ 2

片栗粉 大さじ 2

揚げ油 適量



【下準備】



1、鶏もも肉は大きめのひとくち大に切る。鶏もも肉を混ぜ合わせた＜調味料＞の材料と合わせ、ビニール袋に入れて一晩漬けこむ。







【作り方】



1、溶いた卵を、漬け込んだ鶏もも肉に加え、良くもみ込む。小麦粉と片栗粉も加え、混ぜ合わせる。







2、160〜170℃の揚げ油で揚げる。まだあまり揚げ色がつかないうちに一度取り出し、2〜3分置く。







3、揚げ油を180〜190℃に上げる。高温になった揚げ油に(2)を入れ、こんがり揚げ色がつくまで揚げる。







【このレシピのポイント・コツ】



当日の朝は揚げるだけにしましょう。2度揚げすることで中がジューシーになり、冷めてもおいしく、お弁当におすすめです。



冷めてもカリッとジューシー！基本の唐揚げ【材料】（2人分）鶏もも肉 400g<調味料>ショウガ(すりおろし) 1片分ニンニク(すりおろし) 1片分酒 大さじ 3しょうゆ 大さじ 2ゴマ油 小さじ 2卵 1個小麦粉 大さじ 2片栗粉 大さじ 2揚げ油 適量【下準備】1、鶏もも肉は大きめのひとくち大に切る。鶏もも肉を混ぜ合わせた＜調味料＞の材料と合わせ、ビニール袋に入れて一晩漬けこむ。【作り方】1、溶いた卵を、漬け込んだ鶏もも肉に加え、良くもみ込む。小麦粉と片栗粉も加え、混ぜ合わせる。2、160〜170℃の揚げ油で揚げる。まだあまり揚げ色がつかないうちに一度取り出し、2〜3分置く。3、揚げ油を180〜190℃に上げる。高温になった揚げ油に(2)を入れ、こんがり揚げ色がつくまで揚げる。【このレシピのポイント・コツ】当日の朝は揚げるだけにしましょう。2度揚げすることで中がジューシーになり、冷めてもおいしく、お弁当におすすめです。

【No.2】おうちでプロの味！具だくさんポテトサラダ







【材料】（2人分）



ジャガイモ(男爵) 2~3個

ニンジン 1/8個

キュウリ 1/4本

玉ネギ 1/4個

卵 1個

<下味>

塩コショウ 少々

レモン汁 小さじ 1/2

ドライパセリ 少々

<調味料>

マヨネーズ 大さじ 1.5

マスタード 小さじ 1/2

レモン汁 小さじ 1/2

砂糖 小さじ 1

コショウ 少々



【下準備】



1、ジャガイモは皮をむいてひとくち大に切り、水にさらす。







2、ニンジンは皮をむき、縦半分に切って幅5mmの半月切りにする。



3、キュウリは薄い輪切りにし、塩少々でもんで5分位置き、サッと水洗いして水気を絞る。



4、玉ネギは縦薄切りにして水に放ち、水気を絞る。



5、卵は殻ごときれいに洗い、アルミホイルで包む。



【作り方】



1、鍋に水気をきったジャガイモ、ニンジン、卵を入れ、かぶる位の水を加える。強火にかけ、煮たったら中火で7〜8分ゆでる。卵は取り出して流水で冷まし、殻をむく。







2、鍋のゆで汁は捨て、再び火にかけてジャガイモの水分をとばす。ジャガイモが熱いうちに、＜下味＞の材料をからめる。







3、卵を(2)の鍋に戻してマッシャーでつぶし、玉ネギを加えて混ぜ合わせる。







4、粗熱が取れたら＜調味料＞の材料を加えてよく混ぜ合わせ、最後にキュウリを混ぜ合わせる。器に盛り、ドライパセリを振る。







おうちでプロの味！定番の具だくさんポテトサラダ【材料】（2人分）ジャガイモ(男爵) 2~3個ニンジン 1/8個キュウリ 1/4本玉ネギ 1/4個卵 1個<下味>塩コショウ 少々レモン汁 小さじ 1/2ドライパセリ 少々<調味料>マヨネーズ 大さじ 1.5マスタード 小さじ 1/2レモン汁 小さじ 1/2砂糖 小さじ 1コショウ 少々【下準備】1、ジャガイモは皮をむいてひとくち大に切り、水にさらす。2、ニンジンは皮をむき、縦半分に切って幅5mmの半月切りにする。3、キュウリは薄い輪切りにし、塩少々でもんで5分位置き、サッと水洗いして水気を絞る。4、玉ネギは縦薄切りにして水に放ち、水気を絞る。5、卵は殻ごときれいに洗い、アルミホイルで包む。【作り方】1、鍋に水気をきったジャガイモ、ニンジン、卵を入れ、かぶる位の水を加える。強火にかけ、煮たったら中火で7〜8分ゆでる。卵は取り出して流水で冷まし、殻をむく。2、鍋のゆで汁は捨て、再び火にかけてジャガイモの水分をとばす。ジャガイモが熱いうちに、＜下味＞の材料をからめる。3、卵を(2)の鍋に戻してマッシャーでつぶし、玉ネギを加えて混ぜ合わせる。4、粗熱が取れたら＜調味料＞の材料を加えてよく混ぜ合わせ、最後にキュウリを混ぜ合わせる。器に盛り、ドライパセリを振る。

【No.3】かさ増しで節約！もやしの鶏だんご by つくおき nozomiさん







【材料】（保存容器 1個分）



モヤシ 1袋(200g)

塩 ひとつまみ

鶏ひき肉(もも) 200g

大葉 10枚

片栗粉 大さじ 1

ショウガ(チューブ) 1cm

<調味料>

しょうゆ 大さじ 1.5

白だし 小さじ 1

片栗粉 小さじ 1

水 大さじ 3

油 適量



【下準備】



1、モヤシは水洗いし、ざるにあげる。大葉はみじん切りにする。



【作り方】



1、耐熱皿にモヤシ、塩を入れ、モヤシが1cmの長さになるよう手で折りながら混ぜる。ラップをし、電子レンジで4分加熱する。







2、ボウルに鶏ひき肉、大葉、あら熱を取って水気を切ったモヤシ、片栗粉、ショウガを入れ、よくこねて、冷蔵庫で寝かせる。







3、フライパンに油をひき、肉だねを丸く成形して並べる。







4、中火にかけ、転がしながら表面を焼く。ふたをし、4分ほど蒸し焼きにする。







5、ふたを取り、弱火にする。混ぜ合わせた＜調味料＞を入れ、ほどよくとろみがつくまで煮からめる。







【このレシピのポイント・コツ】



肉だねを冷蔵庫で冷やすことで味がなじみ、成形もしやすくなります。



電子レンジは500Wを使用しています。



かさ増し効果で節約に！もやしの鶏だんご by つくおき nozomiさん【材料】（保存容器 1個分）モヤシ 1袋(200g)塩 ひとつまみ鶏ひき肉(もも) 200g大葉 10枚片栗粉 大さじ 1ショウガ(チューブ) 1cm<調味料>しょうゆ 大さじ 1.5白だし 小さじ 1片栗粉 小さじ 1水 大さじ 3油 適量【下準備】1、モヤシは水洗いし、ざるにあげる。大葉はみじん切りにする。【作り方】1、耐熱皿にモヤシ、塩を入れ、モヤシが1cmの長さになるよう手で折りながら混ぜる。ラップをし、電子レンジで4分加熱する。2、ボウルに鶏ひき肉、大葉、あら熱を取って水気を切ったモヤシ、片栗粉、ショウガを入れ、よくこねて、冷蔵庫で寝かせる。3、フライパンに油をひき、肉だねを丸く成形して並べる。4、中火にかけ、転がしながら表面を焼く。ふたをし、4分ほど蒸し焼きにする。5、ふたを取り、弱火にする。混ぜ合わせた＜調味料＞を入れ、ほどよくとろみがつくまで煮からめる。【このレシピのポイント・コツ】肉だねを冷蔵庫で冷やすことで味がなじみ、成形もしやすくなります。電子レンジは500Wを使用しています。

もうすぐGWがやってきます！お出かけや家族との時間を思いっきり楽しむために、事前の作り置きおかずが大活躍します。冷めてもおいしく、毎日の食卓やお弁当にも使える簡単レシピをご紹介します。■【人気レシピNo.1】冷めてもカリッ！みんな大好き定番から揚げGWの食卓に欠かせないから揚げは、作り置きおかずの王様！外はカリッと、中はジュワッとジューシーな仕上がりで、冷めてもおいしさそのまま。お弁当のメインおかずとしても大人気です。下味をしっかりもみ込むのがコク旨に仕上げる秘訣。家族みんなが笑顔になるボリューム満点の一品です。■【2位以降も絶品ぞろい】GWをもっと楽しくする作り置きおかずポテトサラダはGWの作り置きに大活躍する定番副菜です。具だくさんでボリュームたっぷり、とろ〜りクリーミーな口あたりがたまりません。冷蔵庫で数日保存できるので、忙しいGW中の食卓をしっかり支えてくれる心強い一品です。もやしの鶏だんごは、作り置きの達人・つくおき nozomiさん考案の節約レシピ。シャキシャキのモヤシで鶏ひき肉をかさ増しし、大葉の爽やかな香りと甘辛ダレでご飯が進む絶品おかずに仕上がります。冷蔵庫で冷やして味をなじませるから作り置きにぴったり。お弁当のメインにもそのまま活用でき、GW中のお出かけや家族行事にも大活躍してくれます。■シーン別に楽しむ！GW作り置きの上手な活用術今回ご紹介したレシピは、どれもGWにぴったりな作り置きおかずばかりです。ジュワッとジューシーなから揚げはお弁当にも食卓にも大活躍。とろ〜りクリーミーなポテトサラダはサンドイッチの具にもなります。モヤシでかさ増しした鶏だんごは節約しながらボリュームも満点で、ご飯のお供にもお弁当にも最高です。GW前にまとめて作っておけば、お出かけの日もキッチンに立つ時間を減らして、家族との大切な時間をもっと楽しめますよ。ぜひ試してみてください！(E・レシピ編集部)