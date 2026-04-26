川崎麻世、91歳の母が切り盛りする“創業70周年”実家の喫茶店を紹介 若かりし日の写真も公開
俳優・歌手の川崎麻世（※崎＝たつさき、63）が24日、自身のSNSを更新。91歳の母が毎日店に立っているという、実家の喫茶店を紹介した。
【写真】「素敵な写真」91歳母との“顔出し”親子ショットを披露した川崎麻世
川崎は「もうすぐ創業70周年を迎える実家の喫茶コハク 経営者の母は先代の祖母である川崎こはくから受け継いで、91歳の現在も朝から晩まで店に立って仕事をしています。俺が赤ん坊の頃から何度かリノベーションした店の景色をこうやって今思い出す事ができました。コーヒーは勿論ですが、名物の麻世カレーや麻世カレーうどんたこ焼き入りはほんとに美味しく、是非皆様にも食べて頂きたいです 黒電話や扇風機等いまだに残る昭和レトロな昔ながらの喫茶店です。母の健康のもとは毎日の仕事とお客様の笑顔とお話をする事だと感じています」と紹介。
投稿では、実際においしそうなカレーうどんなどの料理を差し出す母の姿や、川崎と母の2ショット、若かりし日の母と幼少期の川崎とみられるモノクロの親子写真などを披露し、「大阪、京都にご旅行や出張の際は是非お立ち寄り下さい」とファンに呼びかけた。
この投稿にファンからは「先日テレビ大阪の番組に出ていましたね 拝見しました」「お母様と素敵な写真」「お母様も、お若くて、本当に美しいですね 麻世さんも可愛い」「自立した女性の代表ですね！素晴らしい」「ままさん ほんまに素敵です」などの声が寄せられている。
【写真】「素敵な写真」91歳母との“顔出し”親子ショットを披露した川崎麻世
川崎は「もうすぐ創業70周年を迎える実家の喫茶コハク 経営者の母は先代の祖母である川崎こはくから受け継いで、91歳の現在も朝から晩まで店に立って仕事をしています。俺が赤ん坊の頃から何度かリノベーションした店の景色をこうやって今思い出す事ができました。コーヒーは勿論ですが、名物の麻世カレーや麻世カレーうどんたこ焼き入りはほんとに美味しく、是非皆様にも食べて頂きたいです 黒電話や扇風機等いまだに残る昭和レトロな昔ながらの喫茶店です。母の健康のもとは毎日の仕事とお客様の笑顔とお話をする事だと感じています」と紹介。
この投稿にファンからは「先日テレビ大阪の番組に出ていましたね 拝見しました」「お母様と素敵な写真」「お母様も、お若くて、本当に美しいですね 麻世さんも可愛い」「自立した女性の代表ですね！素晴らしい」「ままさん ほんまに素敵です」などの声が寄せられている。