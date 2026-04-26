MCはアンタッチャブル＆藤本美貴！人生の2択を振り返る『日本もしもばなし』放送

本日4月26日（日）、MCアンタッチャブル＆藤本美貴、ゲストの人生の2択をクイズ形式で振り返る『日本もしもばなし』が放送される。

今回のゲストは、フィギュアスケート解説者の高橋成美と、俳優の山村紅葉。

高橋の一度目の引退危機は、思わぬ選択で回避されていた？ 山村の初キッスは、とある選択で妨害されていた？ など、人生を大きく左右させた“あの時の選択”を深掘りしていく。

さらに、2択でゲストが選択しなかった選択肢を選んだ世界線の人生をAIに導き出してもらうという”人生のパラレルワールド”ものぞき見する。

◆高橋成美のストイックすぎる“人生の2択”に騒然！

元フィギュアスケーター・高橋成美の人生は、ストイックすぎる分岐点が満載。

現在バラエティー番組にも多数出演し目覚ましい活躍を見せている高橋だが、そこに至るまで、凄まじい人生の選択の連続だった。

高橋が編み出したストイックすぎる練習法の2択に、藤本は「どっちもやりそう！」とコメントし、山崎も「どっちかやってるっていうのがすごいよね」と、スタジオ全員が高橋らしさ全開な選択肢に大盛り上がり。

選ばなかった選択肢についてAIが導き出した“もう1つの人生”には、高橋本人がまさかの「やれば良かったな…」と憧れ発言。スタジオは大爆笑だ。

そして、一度目の引退危機は思わぬ選択で回避されていた!? その高橋の行動に「凄い！」と一同あ然とする分岐点があり、現役引退後は松竹芸能に所属した高橋だが、松竹芸能へ所属するまでの驚きの理由も明らかに。

そのきっかけは、森脇健児？ それとも社長？「えー面白い！」と藤本が絶句する奇跡の出会いに注目だ。

◆山村紅葉の初キッスを巡る衝撃の結末

山村紅葉の人生も、「想像を超えてきますね」と山崎が驚く展開が続々。

推理小説家・山村美紗を母に持つ山村は、幼少期からトリックの実験台にされていたという衝撃エピソードを告白。「どういうこと？」「寝れない寝れない！」と、推理小説家ならではの家庭環境にスタジオ騒然だ。

そんな山村が若き日に憧れていたのは、蜜より甘い初キッス。しかし、その運命はとある選択で妨害されていた!? 片思いの相手に会いに行く日に選んだ服が原因で、初キッスの夢が打ち砕かれることに。「えー」と全員が声を上げる、想像を超えた結末とは？

大学生のときに多数のドラマに出演した山村だったが、芸能界を離れ就職した過去も。そのときに選んだ“男社会のある職業”で、「お母さんの推理みたい！」と母ゆずりの推理力で大活躍も。

その後、芸能界に戻るつもりはなかった山村だが、再び大きな分岐点が待ち構え、予測不能な人生を歩んでいく。その運命にスタジオも驚きの連続だ。

そして、いつしかバラエティーにも引っ張りだこになった山村の分岐点は、空港でのトラブル。飛行機が飛ばず缶詰状態になったなかで、山村が取った“ある行動”が今へとつながる選択に…。そして、その行動が評価され、ある団体から表彰状が届くというまさかの展開も。

「本当に変わった人生を送られている」とスタジオが驚がくする山村の人生から目が離せない。