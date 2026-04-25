膣のかゆみや痛みに悩んだら？知っておきたい治療法と費用の注意点【医師解説】

「デリケートゾーンの悩みは相談しにくい……」と感じていませんか？ かゆみや痛み、おりものの異常などの症状があっても、「病院に行くほどではない」と放置してしまう女性は少なくないようです。しかし、膣の健康は全身の健康にも影響を与え、適切なケアをしないと症状が悪化することもあります。今回は、膣の痛みやかゆみ、緩みなどの治療法について「アロリエクリニック」の市川先生に解説していただきました。

監修医師：

市川 りえ（アロリエクリニック）

東邦大学医学部卒業。その後、東邦大学医療センター大橋病院産婦人科入局、病院やクリニック勤務で経験を積む。2023年、東京都品川区に「アロリエクリニック」を開院。日本産科婦人科学会専門医、臨床分子栄養医学研究会認定医。日本思春期学会、日本性感染症学会、日本抗加齢医学会、点滴療法研究会の各会員。

編集部

膣の悩みで受診した場合、医療機関ではどのような治療法が受けられますか？

市川先生

膣のかゆみ・痛みや感染に対しては、保険適用の膣錠や塗り薬などが一般的です。また、性交痛や膣の違和感などには保険適用外ですが、気になる部分に高濃度酸素と混合ヒアルロン酸を噴霧するという治療法や、ラジオ波を用いた温熱治療もあります。緩みや尿漏れなどには、膣内に専用ハンドピースを挿入し、腟壁にエネルギーを照射するHIFU（ハイフ）治療もあります。

編集部

デリケートゾーンの悩みの治療について、知っておいた方がいいことはありますか？

市川先生

かゆみや痛みに対する治療法でも、保険適用になるものとならないものがあるので注意が必要です。感染症などに対する治療は保険適用が多いですが、先ほどの膣ケアの治療などは自費診療となるため、費用については事前にしっかりと確認しましょう。カンジダ感染症などは、甘いものの食べ過ぎや免疫力低下でなりやすくなるため、食生活や生活習慣の見直しも大切です。医師や管理栄養士から指導が受けられる医療機関もあるので、興味があれば調べてみてください。

編集部

最後に、読者へのメッセージをお願いします。

市川先生

少し前までは、デリケートゾーンのケアや悩みを相談することに抵抗を感じる人は多かったと思います。しかし、最近は時代の変化に伴い、膣のケアに注目が集まってきて、一般的になりつつあります。デリケートゾーンの不快感がないと生活の質も大きく変わるため、ぜひ若いうちからケアの習慣をつけることをおすすめします。

※この記事はMedical DOCにて＜【女性必見】デリケートゾーンのかゆみ・痛みの原因はご存じですか? 対処法やセルフケアも医師が解説!＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。