開催：2026.4.26

会場：ブッシュ・スタジアム

結果：[カージナルス] 9 - 11 [マリナーズ]

MLBの試合が26日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとマリナーズが対戦した。

カージナルスの先発投手はマシュー・リベラトレ、対するマリナーズの先発投手はブライアン・ウーで試合は開始した。

1回表、3番 フリオ・ロドリゲス 6球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでマリナーズ得点 STL 0-2 SEA

1回裏、1番 ＪＪ・ウェザーホルト 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでカージナルス得点 STL 1-2 SEA、2番 イバン・へレラ 初球を打って左中間スタンドへのホームランでカージナルス得点 STL 2-2 SEA

2回表、9番 ウィル・ウィルソン 2球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでマリナーズ得点 STL 2-4 SEA

2回裏、7番 ネーサン・チャーチ 5球目を打って右中間スタンドへのホームランでカージナルス得点 STL 3-4 SEA

3回裏、6番 マシン・ウィン 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカージナルス得点 STL 4-4 SEA、7番 ネーサン・チャーチ 4球目を打ってセンターへの犠牲フライでカージナルス得点 STL 5-4 SEA、8番 ペドロ・パヘス 2球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでカージナルス得点 STL 7-4 SEA

4回表、8番 コール・ヤング 8球目を打ってライトスタンドへのホームランでマリナーズ得点 STL 7-5 SEA

5回表、5番 ランディ・アロザレーナ 5球目を打ってセンターへの犠牲フライでマリナーズ得点 STL 7-6 SEA

6回表、9番 ドミニク・カンゾーン 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 STL 7-7 SEA

7回裏、7番 ネーサン・チャーチ 3球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでカージナルス得点 STL 9-7 SEA

8回表、1番 コナー・ジョー 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 STL 9-9 SEA

9回表、9番 レオナルド・リバス 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 STL 9-11 SEA

試合は9対11でマリナーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマリナーズのマシュー・ブラッシュで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はカージナルスのライリー・オブライエンで、ここまで3勝1敗7S。マリナーズのムニョスにセーブがつき、3勝2敗5Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-26 06:38:07 更新