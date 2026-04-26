開催：2026.4.26

会場：ロジャーズ・センター

結果：[ブルージェイズ] 5 - 3 [ガーディアンズ]

MLBの試合が26日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとガーディアンズが対戦した。

ブルージェイズの先発投手はケビン・ガウスマン、対するガーディアンズの先発投手はジョセフ・カンティーヨで試合は開始した。

3回表、9番 ブラヤン・ロッキオ 3球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでガーディアンズ得点 TOR 0-1 CLE

4回裏、4番 岡本和真 3球目を打ってセンターへのホームランでブルージェイズ得点 TOR 1-1 CLE

6回裏、6番 ドールトン・バーショ 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 TOR 2-1 CLE、8番 アンドレス・ヒメネス 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでブルージェイズ得点 TOR 4-1 CLE

7回表、6番 デービッド・フライ 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでガーディアンズ得点 TOR 4-2 CLE

7回裏、4番 岡本和真 カウント3-0から押し出しの四球でブルージェイズ得点 TOR 5-2 CLE

9回表、6番 カイル・マンザード 3球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでガーディアンズ得点 TOR 5-3 CLE

試合は5対3でブルージェイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブルージェイズのケビン・ガウスマンで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はガーディアンズのジョセフ・カンティーヨで、ここまで1勝1敗0S。ブルージェイズのバーランドにセーブがつき、1勝1敗2Sとなっている。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で3打数、2安打（1HR）、2打点、打率は.237となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-26 06:51:31 更新