「ついヤバいと言ってしまう」「自分の考えをうまく言葉にできない…」。

言いたいことがないワケではないのに、うまく言葉にできない。あなたにも、そんな悩みはありませんか？

小学校から企業研修、さらには少年院まで、さまざまな現場で教えてきた小説家が教える、世界一やさしい「言語化」にまつわる授業。知ってしまえば、今は語彙力ゼロでも、話し下手でも、「自分の言葉」でちゃんと話せるようになれてしまう！

本記事では、子どもも読めて、大人も楽しいビジネス書『小学生でもできる言語化』から、著者の田丸雅智氏にヒントをうかがった。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

Q. 親が子どもに言ってはいけない言葉はありますか？

――大人になるにつれて、親が与えた影響は自分が思っていたよりも大きいと思うことが増えました。これまでの書き方講座で子どもや親御さんを見てきて、子どもに良くない影響を与えてしまう親の言葉があれば知りたいです。

子どもに言ってはいけないNGワード・ワースト3

田丸雅智氏（以下、田丸）：やはり、「できない」「向いていない」「どうせ無理」といった決めつけですね。

特にネガティブな方向で、「遺伝だから仕方ない」「あなたはそういう子だから」と可能性を勝手に決めつけるような言葉はよくないと思います。

子どもはその言葉を、そのまま自分の限界だと思い込んでしまうことがあります。

親に言われたことは、大人になっても覚えている

――ご自身が親に言われて嫌だった言葉はありますか？

田丸：そうですねぇ……。

何か新しいことに挑戦しようとしたときに、最初の反応として「なんでまたそんなことを」と呆れられたり、「やめておいたら？」とネガティブに返されたりしたことでしょうか。

もちろん、慎重にさせたり、暴走しないように牽制したりすること自体は、決して悪いわけではありません。

実際、ぼく自身もそういった言葉で冷静になれて、助かったなと思うような場面もありました。

ただ、がんばって一歩を踏み出そうとしているとき、最初に応援や面白がる反応がないと、挑戦する気持ちはしぼみやすいですよね。

「面白がる」という最強のスタンス

――では、親のファーストリアクションで大事なのはなんだと思いますか？

田丸：僕は、まず面白がることだと思います。

「へえ！面白そう！」「それ、どんなこと？もっと教えて！」と最初に好奇心を持って返してもらえると、子どもは安心して話せるんじゃないかと思います。

実際に、書き方講座でも大切にしていることです。

そういう反応があると、素直さや好奇心も育ちやすい。

結果として、人の話もおもしろがって聞けるような子になることにもつながっていくんじゃないかと思っています。

僕自身も講座に限らず、コミュニケーションをするときには、まずはおもしろがりたいなと。

その上で、リスクを感じたなら後からすり合わせる、という姿勢でいたいなと思っています。

――お話を聞いていると、『小学生でもできる言語化』もそうですが、普段の書き方講座でも、「否定しない・面白がる」という田丸さんのスタンスにつながっているように感じました。ネガティブなワードを絶対に言わないからこそ、読者や受講生のやる気や自己肯定感を無意識に引き出しているのかもしれませんね。

（本記事は、田丸雅智著『小学生でもできる言語化』の著者インタビューです。）