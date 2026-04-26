◇プロ野球 セ・リーグ 中日 5-2 ヤクルト(25日、バンテリンドーム)

首位ヤクルトに2連勝とした中日。2戦目のお立ち台には7回無失点の好投を見せた大野雄大投手と、先制弾となるプロ初の満塁HRを放った板山祐太郎選手が登場しました。

大野投手は24日のサヨナラ勝利の様子を家のテレビで見ていたそう。「勝つことってこんなに嬉しいんだなと家でテレビで見ていて思った」と明かし、「僕で途切れるわけにはいかないと。たくさん借金もありますし。勝利に導けるようにと思って今日はマウンドに上がりました」と登板までの思いを明かします。

その言葉通り、被安打をわずか3本に抑える好投。板山選手の満塁弾については「『板さんが無理だったら自分が打つしかない』と思って待ち構えていたが、初球を完璧にとらえて打った瞬間だった」と笑いを誘いながら絶賛。この援護もあり、ラクに投げられたと感謝を口にしました。

これでプロ通算99勝目をあげ「節目の100勝はもちろん目指してますし、通過点だと思っています」と語った大野投手。「同級生のマーくん(田中将大投手)は200なん勝していて、半分もいっていないんですけど。自分らしくこれからも勝利を積み上げていきたいと思っていますし、一つでも勝ってチームを勝利に導けるようにやっていきたいと思います」と意気込みました。さらに「まだ4月なんで諦めるのは早すぎます」と語りながら「落とせる試合は一つもないですし、チームを勝たせられるように必死になって腕ふっていきます」と次戦に向けても意気込みました。

さらに板山選手は「昨日(24日に)情けないバッティングをして、(高橋)周平や(村松)開人が救ってくれたので、今日はなんとか自分がやってやるという気持ちだった」とコメント。「昨日打てなかった悔しい思いはグラウンドで返すしかないと思っていたので、初球から甘い球が来たらランナーを絶対返してやるぞという強い気持ちでいきました」と打席での思いを振り返ります。

さらにこの日は愛息も観戦に訪れていたとのこと。「初めての連勝ということで最高にうれしいですし、息子の前でいい姿が見せられたかなと思います」と顔をほころばせます。そんな満塁弾には改めて「最高でーす！！」と一声。見事なバッティングに、球場に集まったファンからも拍手が送られました。