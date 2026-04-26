◆アジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）アルアハリ１―０町田（２５日、サウジアラビア・ジッタ、キング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアム）

初出場のＪ１町田は、延長戦の激闘の末に惜しくもＡＣＬＥ優勝を逃した。決勝で前回大会王者のアルアハリ（サウジアラビア）に１―０で敗れた。後半２３分に相手のＤＦハウサウィがレッドカードで退場し、数的優位を得たが、スコアレスのまま９０分が終了。延長前半６分にＦＷマフレズの右サイドのクロスからＦＷアルブリカンにゴールを決められ、涙を飲んだ。

＊ ＊ ＊

優勝賞金の１０００万ドル（約１６億円）には届かなかったが、準優勝となり、前身のＡＣＬの優勝賞金と同額の４００万ドル（約６億４０００万円）を獲得。ラウンド突破ごとの賞金も合わせて、町田は６５０万ドル（１０億４０００万円）を今大会で得た。

Ｊ１のリーグ戦で優勝した場合の賞金は３億円。ルヴァン杯、天皇杯はそろって１億５０００万円と設定されている。今大会で町田が獲得した賞金は、国内での３冠時よりも多いことから、町田が達成したことの大きさが分かる。

当然、欲しかったのは頂点。準優勝で満足することはないだろう。ただ、ここで得た資金は選手の補強や施設の拡充などにあてられ、今後のクラブ強化に大きな恩恵を受けることになる。今後のクラブの発展へつなげ、次こそはアジアの頂点に立つ。