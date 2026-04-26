戸田恵梨香、10年以上の大親友・俳優が登場 驚嘆する変化を明かす「エリカは逆」
俳優の戸田恵梨香が26日放送のMBS／TBS系全国ネット『日曜日の初耳学』（後10：00〜）に出演。大親友の俳優が登場し、その人柄を語る
【番組カット】ブラックでまとめたシースルー衣装で登場した戸田恵梨香
林修先生が“時代のカリスマ”と対峙する「インタビュアー林修」。今回のゲストに、数々の大ヒット作で主演を務める俳優・戸田恵梨香を迎える。
中学卒業後に上京し、厳しい芸能界で戦い続けてきた戸田。当時は睡眠時間がわずか2、3時間という過酷な環境の中、本当の感情を封印し、「殻」に閉じこもっていたという。 そんな彼女の心を救ったのが、ボイストレーナーの長岡公子先生だった。 約10年ぶりとなるリモート再会で、当時の戸田がまとっていた「鎧」を指摘されると、戸田の瞳からは涙が。 1時間泣き続けたという、知られざる「孤独からの解放」の瞬間が初めて語られる。
プライベートで10年以上の付き合いがある俳優の大島優子がリモート出演する。「自分のことを何でも話す」という戸田が、自宅で見せた驚がくの姿とは。さらに、近年の戸田の劇的な変化についても。以前は仕事に対して鋭く物申すこともあった彼女が、今では「決して怒らず諭す」という穏やかな境地へ。大島も「沸点が下がる（怒りやすくなる）時期もあるはずなのに、エリカは逆」と驚嘆する、その精神的な深化の秘密に迫る。
【番組カット】ブラックでまとめたシースルー衣装で登場した戸田恵梨香
林修先生が“時代のカリスマ”と対峙する「インタビュアー林修」。今回のゲストに、数々の大ヒット作で主演を務める俳優・戸田恵梨香を迎える。
中学卒業後に上京し、厳しい芸能界で戦い続けてきた戸田。当時は睡眠時間がわずか2、3時間という過酷な環境の中、本当の感情を封印し、「殻」に閉じこもっていたという。 そんな彼女の心を救ったのが、ボイストレーナーの長岡公子先生だった。 約10年ぶりとなるリモート再会で、当時の戸田がまとっていた「鎧」を指摘されると、戸田の瞳からは涙が。 1時間泣き続けたという、知られざる「孤独からの解放」の瞬間が初めて語られる。