＜いぎなり東北産 RE：STRAT 新たなステージへ＞

メジャーデビュー2ndシングル「デコ！」好評発売中のいぎなり東北産。「いぎなり東北産 RE：STRAT 新たなステージへ」第5回のテーマは「私のルーツ、東北のあの場所」に決定！ メンバーに今の自分を形作った東北の思い出の場所をたどってもらい、エピソードをつづってもらいます。

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こんにちは♪ いぎなり東北産の律月ひかるです。今回のテーマは「私のルーツ、東北のあの場所」です。まずは、何と言っても東北産を語る上で欠かせない、私たちのユートピア、みんな大好き「Ebeans」さんです。仙台駅西口から徒歩5分の商業施設で、これまでイベントもたくさんやらせていただきました。私たちが幼い頃からずっと優しくしてくれて、何でもやらせてくれる場所です♪ 水風船を投げて屋上をびしょびしょにしたり、4階のテラスと10階の屋上で糸電話をしたり、屋上の芝生を切り取ってファンの方にプレゼントしたり、今考えると「なぜ許してくれたの？」と思うようなことをノリノリで協力してくださいました。東北の温かさの中で私たちは自由にのびのびと成長していくことができました♪ 楽しい思い出ができ、東北産にとってもファンの皆産にとっても大切な聖地です。Forever Ebeans…☆

そして、もうひとつの私のルーツは、秋田から仙台までの高速バスです。活動を始めた中学生の時は、毎週おうちから仙台まで片道5時間をかけてレッスンに通っていました。バスの乗車時間は3時間ぐらいですが、いつも寝て起きたら仙台に着いてました。ワープ♪ お母さんにバスの中で勉強するために教科書を持つように言われて毎回持っていきましたが、一度も開いたことがないのは秘密だよ♪ ママには言わないでね！ 駅まで送り迎えをしてくれた両親には感謝しています。秋田でライブをすると喜んでくれるので、これからも秋田でライブできるよう頑張ります。去年、秋田でライブをした帰りに両親とおすし屋さんに行き、私がごちそうしました♪ こういうのはあまり自分で言うものではないと思いますが、私はコラムに書きます（きゃー）。大好きでお世話になった東北に恩返しができるように、これからも頑張ります。みんなもいつも来てくれてありがとうございます。東北の経済を回すぞー♪【律月ひかる】

◆律月ひかる 2001年（平13）7月31日生まれ、24歳の秋田県産。無類のかわいいもの好き。愛称は「ひかるん」。メンバーカラ−は白。

◆いぎなり東北産 メンバー全員が東北出身の女性アイドルグループ。15年に結成し、東北を盛り上げるべく東北を拠点に活動。3月18日にメジャー2ndシングル「デコ！」がリリース。5月22日、1st写真集「MADE IN TOHOKU」発売予定。