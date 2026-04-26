俳優武田真治（53）が25日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜午後7時54分）に出演。夫婦ゲンカを避けるコツについて語った。

武田は2020年に22歳年下のモデル静まなみ（31）と結婚。19歳年下の女性と結婚したメッセンジャー黒田有（56）、20歳年下の女性と結婚したケンドーコバヤシ（53）と、年下の女性と結婚した共通点があることから、夫婦の話題に。

「ケンカはないんですか？」と聞かれた武田は、「僕らみんなそうだと思うんですけど、年が離れてると、ケンカにならなくないですか？」と聞き返す。

黒田は「しますよ、ケンカ。女の人って年が離れてても、近づいてくるからね、たぶん。年上の気持ちなんか、これっぽっちもなくなってくる」と言うと、ケンコバも「精神年齢は女性の方がはるかに高いって言いますからね」とうなずいた。

黒田によると、妻の大好物の天津甘栗をお土産に買って帰り、テーブルに置いたところ、食事中だった娘が、甘栗に気を取られて食事がおろそかになり、妻が激怒。黒田は「よかれと思って…それに関しては、俺が謝らなあかんのかな」とボヤくも、ケンコバと武田は「100対0で黒田さんが悪い」と意見が一致した。

武田は「なぜご自身が悪いかって、理解できてます？ ケンカになった時点で、女性の方が正しいという風に判断しないといけないらしいですよ。痛み分けっていうのが存在しない」と諭し、黒田も「いいこと言うなあ。確かにそれはよく聞く」と思わず感心。

武田は、「もちろん、小さいすれ違いとか、そういう言い方はどうだろう、というのはありますけど、こうやって僕らは外で仕事して、もちろん大変なことではあるんですけど、24時間子どもと向き合うのはすごい大変」と妻を気遣った。

さらに武田が「ケンカにならない方法」として、「この2つを避けるとケンカにならないって言われているのが、『絶対』って言わない。あと、過去のことを掘り起こさない」と言うと、黒田は「それを（避けるべき2つのことを）、嫁さんに『あなたもですよ』って言うにはどうしたらいい？」と質問。

武田は少し言いよどみつつ「これ、ついさっきネットで拾ったネタなんで、まだ妻には言ってないんです」と打ち明け、黒田とケンコバが同時に「なんやそれ！」とツッコんでいた。