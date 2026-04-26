TBS安住紳一郎アナウンサー（52）、脚本家の三谷幸喜氏（64）が25日、総合司会を務めるTBS系「情報7daysニュースキャスター」（土曜午後10時）に生出演。裏番組への“ライバル意識”をあらわにした。

この日は同じ午後10時から、NHKを3月に退職しフリーアナウンサーに転身した和久田麻由子（37）がメインキャスターを務める日本テレビ系新報道番組「追跡取材news LOG」（土曜午後10時）がスタートした。

三谷氏は冒頭、「安住さん、ついに始まりましたよ」とネタ振り。安住アナは「気合入ってますね〜」と返したが、三谷氏はそわそわした様子で、声を出さずに「裏」のような口ぶりをして親指で後を指さした。安住アナはすかさず「言わなくていいですから！ 他局の新しい番組の話はしなくていいです！」と半笑いでたしなめた。

三谷氏は「僕らもちょっと頑張りましょうよ」と声をあげると、安住アナは「頑張りますよ！」と当然のように返答。ただ三谷氏は「新しいチャレンジというか、空気を変えたい」と話すと、安住アナに「立ち位置を変えましょう」とささやき、通常と逆となる、三谷氏が向かって右側に映るポジションに入れ替わった。

安住アナは「こんなんで変わりますか？」とやや呆れ気味。「今日午前、ミラノコルティナ…」とパレードの話題に移ろうとしたが、「なんかやりづらいだけですね」と我に返ったようにボヤいた。

三谷氏はさらに「縦にしましょう」と、三谷氏が前に立つ位置に移動したが、後ろに付いた安住アナは「吉兆のささやき女将（おかみ）みたいになっちゃってますけど」とツッコミを入れ、スタジオの笑いを誘った。