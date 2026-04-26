2026年ゴールデンウィークの天気は、短い間隔で変わるでしょう。5月1日(金)はまとまった雨になる所が多くなりそうです。気温は25℃以上の夏日の日があり、暑さ対策が必要となりそうです。

ゴールデンウィーク前半は5月1日にまとまった雨

今年のゴールデンウィークの天気は2〜3日の短い間隔で雨が降るでしょう。お出かけする方も多いと思いますが、いつ雨が降るのか?暑さは?について日ごとに見ていきます。





明日27日(月)は、低気圧や前線が日本列島を通過するでしょう。九州から東海は朝までには雨が止みますが、関東甲信や北陸、東北は、昼頃まで雨の降る所が多くなりそうです。28日(火)は、気圧の谷が北日本付近を通過する見込みです。東北北部や北陸では雨が降るでしょう。ただ、降る範囲は狭く、降る時間も短いため、山林火災が起きている岩手県では恵みの雨と言えるほどにはならないかもしれません。29日(水:昭和の日)は、次の低気圧や前線が西日本に近づくでしょう。この日からゴールデンウィークが始まるという方もいると思います。曇りマークの所が多く予想されていますが、日中は日が差す所も多いでしょう。関東は気圧の谷の影響でにわか雨がありそうです。九州でも午後になると雨の降る所があるでしょう。30日(木)〜5月1日(金)は低気圧や前線が日本列島を横断する見込みです。低気圧が発達するため雨や風が強まる所もあるでしょう。お出かけされる方は、天気が崩れてもよい服装や計画を立てるとよさそうです。2日(土)の雨は午前の早い時間に止む所が多く、日中は広く晴れるでしょう。3日(日)は、気圧の谷が西から近づきますが、晴れる所が多くなりそうです。この土曜日〜日曜日は、お出かけ日和の所が多くなるでしょう。

ゴールデンウィーク後半も雨の降る日あり

4日(月:みどりの日)は、日本の南に前線が延びるでしょう。西日本から東日本の太平洋側を中心に雨が降りそうです。



5日(火:こどもの日)は、天気が回復し、日中は青空が広がるでしょう。6日(水:振替休日)も、全国的に晴れそうです。ゴールデンウィーク後半は、北海道から北陸、九州はお出かけ日和の日が多くなりそうです。



気温は、平年より高い日が多く、西日本や東日本では25℃くらいまで上がる日がありそうです。お出かけされる方は、脱ぎ着しやすい服やこまめな水分補給を心がけましょう。一方、雨の降る5月1日(金)は、東京で15℃とヒンヤリします。日々の気温の変化や朝晩と日中の寒暖差にも注意が必要です。