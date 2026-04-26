プロ野球パ・リーグは25日、各地で3試合が行われました。

首位オリックスは4位日本ハムと対戦。初回に太田椋選手のタイムリーで先制すると、5回に同点に追いつかれるも、その裏には太田選手がこの日2本目となるタイムリー2塁打を放ち、勝ち越しに成功しました。逆転のピンチに見舞われる場面もありましたが、好リリーフもあり3連勝。本拠地では10連勝としました。これで2位に2ゲーム差をつけ、貯金「6」と首位をキープしています。

2位ソフトバンクは6位ロッテと対戦。先発マウンドにあがった上沢直之投手は、佐藤都志也選手の2本のHRを浴びるなどで6回5失点を喫します。対するロッテも先発の種市篤暉投手が初回に緊急降板となるなどアクシデントに見舞われるも、投手陣が好投。急きょのマウンドにあがった2番手・八木彬投手は、2回と1/3を無失点に抑える好リリーフでチームトップの3勝目をあげました。

5位西武と3位楽天の初戦は乱打戦の展開に。初回から西武が2点を先取すると、その裏にはすぐさま楽天が浅村栄斗選手の2点タイムリーで同点に追いつきます。その後もシーソーゲームの展開となる中、西武が8回に2本のタイムリーと2ランHRで4点を勝ち越し。その裏には2ランHRを浴びるも、逃げ切っての勝利となりました。

これで西武が日本ハムを抜いて4位浮上。日本ハムはここまで両リーグダントツとなる34HR・112得点をあげていますが、5位後退となっています。

＜25日のパ・リーグ結果＞

◆オリックス 4-2 日本ハム

勝利【オリックス】郄島泰都(2勝)

敗戦【日本ハム】北山亘基(1勝2敗)

セーブ【オリックス】マチャド(6S)

◆ロッテ 5-0 ソフトバンク

勝利【ロッテ】八木彬(3勝)

敗戦【ソフトバンク】上沢直之(2勝1敗)

本塁打【ロッテ】佐藤都志也1号、2号

◆西武 9-7 楽天勝利【西武】篠原響(1勝1敗)敗戦【楽天】西垣雅矢(1勝1敗)セーブ【西武】岩城颯空（7S)本塁打【西武】林安可2号【楽天】辰己涼介2号、伊藤裕季也3号