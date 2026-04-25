アンスクリアが南青山でポップアップ開催　ハイサマーコレクションを先行販売

「アンスクリア（INSCRIRE）」が、2026年春夏コレクションのポップアップストアを南青山にオープンする。期間は5月12日から17日まで。

【画像をもっと見る】

2026年春夏コレクションは「ベーシックの昇華」をテーマに、日常のベーシックアイテムを再解釈。前後で異なるデザインや視覚的な錯覚を生み出すトロンプルイユを取り入れ、視点によって表情を変化させることで、普遍的ながら遊び心あるコレクションに仕上げた。ポップアップでは、春夏コレクションに加えて、6月に一般発売予定のハイサマーコレクションを先行販売。カットソー素材を使用したTシャツやパンツ、レギンスなどを揃える。

会場では、ブランドの世界観を体感できるヴィジュアルを展示。一部は、ポスターとして先着順で配付する。

■アンスクリア ポップアップ

期間：2026年5月12日（火）〜5月17日（日）

会場：東京都港区南青山3-14-15 Kawamata bldg 2階

営業時間：5日12日（火）14:00〜20:30

5月13日（水）〜5月16日（土）：12:00 〜 20:30

5月17日（日）：12:00〜17:30

※最終入場は営業終了30分前まで

問い合わせ：03-6427-2722