本日4月26日（日）午後3時55分〜4時55分 日本テレビにて「それ行け！世界のデンパーマン」を放送（TVer、日テレ無料にて放送後に期間限定見逃し配信）。なにわ男子・西畑大吾、さらば青春の光・森田哲矢、「おひなさま」として人気の長浜広奈が出演する。

電波に乗せて、日々、情報とエンタメを発信するテレビ局。この番組では、世界のテレビ局で活躍する芸能人や名物テレビマンを「デンパーマン」と呼び、彼らと仲良くなってその国のとっておき情報をゲットしていく。

今回は、3時のヒロイン・ゆめっちとかなでがタイのテレビ局に潜入！すると…個性的なタイのテレビ番組を作る名物デンパーマンに次々遭遇。彼らから、どんなガイドブックよりも楽しめる唯一無二のタイ情報を教えてもらう。

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世界のテレビとデンパーマンを通して、その国の流行やとっておき情報が楽しくわかる「それ行け！世界のデンパーマン」。放送をお楽しみに！

■出演

西畑大吾（なにわ男子）

森田哲矢（さらば青春の光）

長浜広奈

市來玲奈（日本テレビアナウンサー）

ゆめっち（3時のヒロイン）

かなで（3時のヒロイン）

■ナレーション

服部潤