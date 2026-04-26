「阪神２−２広島」（２５日、甲子園）

広島が阪神との総力戦で一歩も引かず、今季初の引き分けとなった。ドラフト２位・斉藤汰直投手（２２）＝亜大＝は、６番手として延長十一回から登板。プロ入り後初の回またぎを堂々とやり遂げ、２回２安打無失点の力投で役割を果たした。兵庫県出身のルーキー右腕が、地元の憧れの聖地で貴重な経験を積んだ。

サヨナラを期待する大歓声がため息に変わる。今季両リーグ最長となった４時間５８分のしびれる総力戦を締めくくったのは、強心臓のルーキーだった。斉藤汰がチームメートにたたえられながら、ハイタッチを交わす。「疲れましたけど自分の仕事はできたと思います」と振り返りながら、ようやく表情を緩ませた。

２−２で迎えた延長十一回。左翼席の一角を赤く染めた鯉党の声援を背に受けながら、リリーフカーに乗って登場した。対するのは猛虎打線が誇る強力上位打線。「全球勝負というイメージで」と、エンジン全開で立ち向かった。先頭の近本に中前打を浴びるも、続く中野のバントは捕手前に転がり、捕ゴロ併殺。森下を右飛に打ち取り、スコアボードに「０」を刻んだ。

最速は１５４キロを計測。新井監督は度胸満点の投球内容を目にし、「（延長十二回は）佐藤輝から始まるところ。素晴らしい打者なので（斉藤）汰直の勢いでということ」と回またぎを決断。右腕は２イニング目のマウンドへと向かった。

延長十二回は先頭佐藤輝の左前打から１死一、二塁のピンチを招くも、梅野を見逃し三振に封じてガッツポーズ。最後は小幡を１４１キロのツーシームで遊飛に抑えて二つ目の「０」を刻み、敵地での引き分けに導いた。先発のターノックからつながれたバトン。６番手として役目を果たし「先発からリリーフ陣がつないでくれたバトンだったので、緊張感はありました。いい経験になりました」と、胸をなで下ろした。

聖地のマウンドは憧れの場所だった。兵庫県宝塚市出身。母校の武庫荘総合は甲子園から車で約２０分の場所にある。「もちろん目指していたんですけど、遠い存在でした」と甲子園出場の夢はかなわなかった。高校時代に届かなかった夢舞台で躍動し「投げやすかったです。歓声がすごいなとは思ったんですけど集中していた。強気でいけたかなと思います」と充実感を漂わせた。

救援陣は開幕から不安定な状況が続いており、ルーキーにかかる期待は大きい。「全球種を織り交ぜて投げられたので、もっと通用させるためにこれからも（各球種を）使っていきたい」と斉藤汰。地元で貴重な経験を積んだ右腕が、鯉の屋台骨を支えていく。

◆斉藤 汰直（さいとう・たいち）２００３年１２月７日生まれ、兵庫県出身。２２歳。１８３センチ、９０キロ。右投げ右打ち。武庫荘総合−亜大を経て、２５年度ドラフト２位で広島入り。