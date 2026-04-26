フォロワー500万の165cm美女、タイトなミニ丈×デニムパンツ姿を披露 抜群プロポーションにネット衝撃
クリエイターのちゆうが26日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】フォロワー500万の165cm美女が「プロポーション抜群」 水着ショットも（18枚）
“みんなのおねえさん”としてTikTokを中心にSNSで活動しているクリエイターちゆう。総フォロワーは500万人以上。圧倒的プロポーションが連日注目を集めている。
そんな彼女が「ちゆうじゃなきゃダメって人しか無理！ 他の人でも満足するならそっちいって！」とつづり公開したのは、ミニ丈のトップス×デニムパンツ姿でのダンス動画。ファンからは「ちゆうちゃんしか勝たん」「可愛すぎ」などのコメントが寄せられている。
引用：「ちゆう」Instagram（@_chiyuu_）、X（@OoChiyuUoO）、TikTok（@_chiyuu_）
【写真】フォロワー500万の165cm美女が「プロポーション抜群」 水着ショットも（18枚）
“みんなのおねえさん”としてTikTokを中心にSNSで活動しているクリエイターちゆう。総フォロワーは500万人以上。圧倒的プロポーションが連日注目を集めている。
そんな彼女が「ちゆうじゃなきゃダメって人しか無理！ 他の人でも満足するならそっちいって！」とつづり公開したのは、ミニ丈のトップス×デニムパンツ姿でのダンス動画。ファンからは「ちゆうちゃんしか勝たん」「可愛すぎ」などのコメントが寄せられている。
引用：「ちゆう」Instagram（@_chiyuu_）、X（@OoChiyuUoO）、TikTok（@_chiyuu_）