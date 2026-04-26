「それ、ぼくのこと？」噂話をしていたママ友を一瞬で黙らせた【子どものひと言】

子どもの所属するスポーツ少年団にいる、噂好きなママ友。

いつものようにチームの噂を話し始めたら、意外な人物が物申して！？

筆者の友人S子が実際に体験したエピソードをご紹介します。

「ねえ聞いた？」が口癖のママ友

私の息子が所属するスポーツ少年団に、噂話が大好きなママ友、K子さんがいます。

顔を合わせると

「ねえ聞いた？」

が口癖で、

「誰が怒られた」

「誰がレギュラーを外れた」

「誰の家が揉めてる」

と、噂話を繰り広げます。

真偽不明な話ばかりですが、噂というものはすぐに広がっていくもので、そのせいでチームが微妙な雰囲気になることもしばしば。

Yくんの噂を始めたママ友

ある日の練習後。

保護者数人が立ち話をしていると、K子さんが寄ってきて

「ねえ聞いた？」



といつもの調子で話し始めました。

「Yくん、この前の試合でミスしてコーチにすごく怒られたんだって」

そう話すK子さんを前に、みんな少し気まずそうな顔。

なぜなら、Yくんはすぐ近くでボールを片付けていたからです。

「それ、ぼくのこと？」

すると、ボールを片付け終わったYくんが、こちらへ歩いてきて言いました。

「それ、ぼくのこと？」

K子さんは少し慌てて、

「いや、なんか聞いただけなんだけどね……」

とごまかそうとすると、Yくんは落ち着いた声で、

「ミスしたのは本当だよ」

「コーチにも怒られた」

そして、

「でも、それってぼくが直すことだから」

ときっぱり言ったのです。